Fenerbahçe Medicana Derbide Galatasaray Daikin’i Mağlup Etti

GALATASARAY’DAN DERBİDE HÜSRAN

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 19. haftasında Fenerbahçe Medicana’yı ağırladı. Ligin bu önemli derbisinde Sarı-Lacivertliler, Galatasaray’ı 0-3’lük skorla mağlup etti. Fenerbahçe, bu sonuçla 19 maçta elde ettiği 16 galibiyet ve 3 yenilgi ile ikinci sıradaki yerini korumaya devam ediyor. Galatasaray ise 13 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 41 puanla 6. sırada yer alıyor. Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada Fenerbahçe Medicana, Galatasaray’ı 3-2 yenmişti.

FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUDU

Son olarak Galatasaray Daikin, 18. haftada Bahçelievler Belediyespor’u deplasmanda 3-0 yenmişti. Benzer şekilde Fenerbahçe, 18. haftada Eczacıbaşı Dynavit’le oynadığı maçı 3-1’lik skorla kazanarak morallendi. Derbi mücadelesinin set sonuçları ise 1. set 19-25, 2. set 23-25 ve 3. set 23-25 şeklinde gerçekleşti. İlk seti geriden gelerek kazanan Fenerbahçe, bu setle 0-1 öne geçti. İkinci sette rakibi karşısında üstün bir performans sergileyen Fenerbahçe, skoru 0-2’ye taşıdı. Ikinci setten sonra 3. seti de geriden alıp kazanarak, Galatasaray’ı bu sezon ligde ikinci kez mağlup etti.

DERBİ MAÇI GECİKMELİ BAŞLADI

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki derbi maçı, normal başlangıç saati olan 17.00 yerine 17.40’ta gecikmeli olarak sahaya çıktı. Bu gecikmenin nedeni, salon içerisinde derbi öncesi oynanan bir maçın uzaması olarak açıklandı.

FENERBAHÇE’DE VARGAS ŞOKU

Fenerbahçe Medicana, karşılaşma öncesinde Melissa Vargas’ın üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle takımla birlikte olamayacağını duyurdu. Kulüp açıklamasında “Sporcumuz Melissa Vargas, yapılan muayene ve tetkikler sonucunda tespit edilen üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle bugünkü karşılaşmada yer alamayacaktır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.