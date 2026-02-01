Galatasaray Zecorner Kayserispor’u Farklı Geçti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Zecorner Kayserispor’u konuk etti. RAMS Park’ta düzenlenen karşılaşma, ev sahibi takımın 4-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı. Sarı-kırmızılı ekibin gollerini; 7. dakikada Opoku (k.k.), 25. dakikada penaltıdan Victor Osimhen, 60. dakikada Gabriel Sara ve 90+4. dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray, üst üste ikinci kez galip gelerek puanını 49’a yükseltti ve liderliğini korudu. Kayserispor ise ardı ardına üçüncü kez kaybetti ve 15 puanla 17. sırada kaldı. Galatasaray önümüzdeki hafta Rizespor ile deplasmanda karşılaşacakken, Kayserispor Kocaelispor’u evinde ağırlayacak.

GALATASARAY 4-0 KAYSERİSPOR

1′ Maç başladı.

7′ İlk tehlike Kayserispor’dan geldi! Sol kanattan yapılan atakta Benes’in pasıyla ters kanatta topla buluşan Furkan Soyalp, ceza sahasına girmeden topunu kaleci Uğurcan’a göndermeyi başaramadı.

7′ GOL! Galatasaray öne geçti! Sarı-kırmızılıların sağ kanattan geliştirdiği atakta, Yunus Akgün’ün ceza sahasına ortasında Opoku, ters bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi.

25′ PENALTI! Galatasaray penaltı kazandı! Kayserispor savunmasındaki Denswil’ın geri pası yetersiz kalınca, Osimhen kovaladığı topa müdahale edilmesi sonucu yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

26′ GOL! Galatasaray farkı ikiye çıkardı! Penaltı atışında Osimhen, topu ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0 yapmayı başardı. İlk yarı sona erdi.

İKİNCİ YARI BAŞLIYOR

46′ İkinci yarı başladı.

60′ GOL! Galatasaray 3-0 önde! Kayserispor yarı alanına yapılan uzun pas sonrası Osimhen, ceza sahasının önündeki Sara’yı gördü ve Brezilyalı futbolcunun vuruşu fileleri havalandırdı.

69′ GOL! Fark ikiye indi! Kayserispor’un hızlı hücumunda Cardoso, kaleci ile karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi, böylece skor 3-1 oldu.

70′ GOL İPTAL! VAR kontrolü sonucunda Kayserispor’un golü ofsayt nedeniyle iptal edildi.

PENALTI DAKİKALARI

90+2′ PENALTI! Galatasaray penaltı kazandı! VAR incelemesi sonrası sarı-kırmızılılar, elle oynama nedeniyle tekrar penaltı atışı kazandı.

90+4′ GOL! Mauro Icardi, penaltıyı gole çevirdi.