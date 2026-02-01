Galatasaray Zecorner Kayserispor’u Farklı Geçti

galatasaray-zecorner-kayserispor-u-farkli-gecti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Zecorner Kayserispor’u konuk etti. RAMS Park’ta düzenlenen karşılaşma, ev sahibi takımın 4-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı. Sarı-kırmızılı ekibin gollerini; 7. dakikada Opoku (k.k.), 25. dakikada penaltıdan Victor Osimhen, 60. dakikada Gabriel Sara ve 90+4. dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray, üst üste ikinci kez galip gelerek puanını 49’a yükseltti ve liderliğini korudu. Kayserispor ise ardı ardına üçüncü kez kaybetti ve 15 puanla 17. sırada kaldı. Galatasaray önümüzdeki hafta Rizespor ile deplasmanda karşılaşacakken, Kayserispor Kocaelispor’u evinde ağırlayacak.

GALATASARAY 4-0 KAYSERİSPOR

1′ Maç başladı.

7′ İlk tehlike Kayserispor’dan geldi! Sol kanattan yapılan atakta Benes’in pasıyla ters kanatta topla buluşan Furkan Soyalp, ceza sahasına girmeden topunu kaleci Uğurcan’a göndermeyi başaramadı.

7′ GOL! Galatasaray öne geçti! Sarı-kırmızılıların sağ kanattan geliştirdiği atakta, Yunus Akgün’ün ceza sahasına ortasında Opoku, ters bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi.

25′ PENALTI! Galatasaray penaltı kazandı! Kayserispor savunmasındaki Denswil’ın geri pası yetersiz kalınca, Osimhen kovaladığı topa müdahale edilmesi sonucu yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

26′ GOL! Galatasaray farkı ikiye çıkardı! Penaltı atışında Osimhen, topu ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0 yapmayı başardı. İlk yarı sona erdi.

İKİNCİ YARI BAŞLIYOR

46′ İkinci yarı başladı.

60′ GOL! Galatasaray 3-0 önde! Kayserispor yarı alanına yapılan uzun pas sonrası Osimhen, ceza sahasının önündeki Sara’yı gördü ve Brezilyalı futbolcunun vuruşu fileleri havalandırdı.

69′ GOL! Fark ikiye indi! Kayserispor’un hızlı hücumunda Cardoso, kaleci ile karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi, böylece skor 3-1 oldu.

70′ GOL İPTAL! VAR kontrolü sonucunda Kayserispor’un golü ofsayt nedeniyle iptal edildi.

PENALTI DAKİKALARI

90+2′ PENALTI! Galatasaray penaltı kazandı! VAR incelemesi sonrası sarı-kırmızılılar, elle oynama nedeniyle tekrar penaltı atışı kazandı.

90+4′ GOL! Mauro Icardi, penaltıyı gole çevirdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Mauro Icardi Gheorghe Hagi Rekoruna Ortak Oldu

Mauro Icardi, Kayserispor maçında attığı golle Gheorghe Hagi'nin Galatasaray'daki yabancı futbolcu gol rekoruna eşitlik sağladı. Galatasaray tarihi açısından önemli bir an yaşandı.
Gündem

Fenerbahçe Medicana Derbide Galatasaray Daikin’i Mağlup Etti

Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 19. haftasında Galatasaray Daikin’i 3-0 yenerek sezon içindeki ikinci zaferini elde etti. Setler 25-19, 25-23 ve 25-23 sonuçlandı.
Gündem

Panathinaikos’a Aris Yenilgisinin Ardından Sert Tepki

Panathinaikos'un başkanı Dimitris Giannakopoulos, Ergin Ataman yönetimindeki takımın Aris'e karşı yaşadığı mağlubiyet sonrası büyük tepki gösterdi.
Gündem

Altın Fiyatlarında Hızla Devam Eden Dalgalanma Bekleniyor

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken, uzman İslam Memiş, son geri çekilmelerin kâr satışından ibaret olduğunu ve yeni bir yükseliş döneminin yolda olduğunu belirtti.
Gündem

Galatasaray’da Icardi Transferi İçin Gelişmeler Yaşanıyor

Fenerbahçe ile anlaşmasına rağmen Youssef En-Nesyri ile görüşmeler sonuçsuz kalan Juventus, şimdi de Galatasaray üzerinden transfer hamlesi yapmayı planlıyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.