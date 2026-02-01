Mauro Icardi Gheorghe Hagi Rekoruna Ortak Oldu

mauro-icardi-gheorghe-hagi-rekoruna-ortak-oldu

Bu sezon ilk 11’deki yerini Victor Osimhen’e kaptıran Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımın ligdeki en golcü oyuncusu olmaya devam ediyor. Sonradan oyuna dahil olarak golleri ile Galatasaray’ı taşıyan Arjantinli yıldız, Kayserispor karşısında attığı golle kulüp efsanesi Gheorghe Hagi’nin rekoruna ortak oldu. Bu sezon 29 maçta 11 gol atan 32 yaşındaki santrfor, bir gol daha atması durumunda Gheorghe Hagi’yi geride bırakarak zirveye yükselebilir ve Galatasaray tarihine adını yazdıracak. İşte Galatasaray tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcular:

7- XHEVAT PREKAZI 214 maç: 41 gol

6- WESLEY SNEIJDER 175 maç: 45 gol

5- VICTOR OSIMHEN 61 maç: 51 gol*

4- BAFETIMBI GOMIS 86 maç: 51 gol

3- MILAN BAROS 116 maç: 61 gol

2- MAURO ICARDI 117 maç: 72 gol*

1- GHEORGHE HAGI 192 maç: 72 gol

