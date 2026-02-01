Panathinaikos’a Aris Yenilgisinin Ardından Sert Tepki

panathinaikos-a-aris-yenilgisinin-ardindan-sert-tepki

Yunanistan Basketbol Ligi’nde Aris, başantrenörlüğünü Ergin Ataman’ın üstlendiği Panathinaikos ile mücadele etti. Mücadelenin normal süresi 87-87’lik eşitlikle tamamlanarak uzatma süresine gitti. Uzatmalarda üstünlük sağlayan taraf, 102-95’lik skorla Aris oldu. Bu sonuçla Panathinaikos, ligde 13 maç sonra yenilgiyle tanışarak toplamda ikinci mağlubiyetini aldı ve ikinci sırada konumlandı. Ergin Ataman’ın takımı, önümüzdeki hafta AS Karditsas ile deplasmanda karşılaşacak.

BAŞKAN TEPKİ GÖSTERDİ

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Aris mağlubiyetinin ardından sosyal medya üzerinden takıma tepkisini dile getirdi. Instagram’dan yaptığı paylaşımla dikkat çeken Giannakopoulos’un öfkeli bir şekilde konuştuğu görüldü. Giannakopoulos, söz konusu paylaşımında “Başantrenör, yardımcı antrenörler… Nerede olduğunuzun farkında bile değilsiniz. Burası Panathinaikos! Umarım Atina’ya geri döndüğünüzde eğer dönmeye yüzünüz varsa hepiniz istifa edersiniz. Tüm oyuncular da hep birlikte.” ifadelerine yer verdi.

