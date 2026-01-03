Fenerbahçe Musaba İle Transferi Gerçekleştirdi

fenerbahce-musaba-ile-transferi-gerceklestirdi

Fenerbahçe kulübü, 25 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Musaba ile anlaşmaya vardığını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Musaba Fenerbahçe forması giyecek ve 20 numaralı forma kendisine verilecek.

İMZA TÖRENİ KULÜP BİNASINDA GERÇEKLEŞTİ

İmza töreninin kulüp binasındaki gerçekleştirildiği aktarıldı. Törende, Futbol Şubesi’nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Topbaş ve Turgay Terzi ile Sportif Direktör Devin Özek hazır bulundu.

Transfer sürecine dair bilgiler veren Ertan Torunoğulları, Musaba’nın teknik direktör tarafından özellikle talep edilen bir oyuncu olduğunu dile getirdi. Torunoğulları, “Devre arasındaki ilk transferimizi yaptık. Hem hocamız hem de oyuncu bu transferi çok istiyordu. Musaba’nın oyun sistemimize önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Taraftarlarımız müsterih olsun, başkanımız ve futbol komitemiz transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Diğer transferlerimiz de sırayla gelecek” ifadelerini kullandı.

