Fenerbahçe N’Golo Kante İçin Resmi Teklif Sunuyor

fenerbahce-n-golo-kante-icin-resmi-teklif-sunuyor

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, N’Golo Kante transferinde önemli bir adım attı. Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre; sarı-lacivertli yönetim, uzun süredir süregelen görüşmelerin ardından Al-Ittihad’a yeni bir resmi teklif sundu. Fenerbahçe yönetimi, belirsizliği ortadan kaldırmak ve transferi kısa süre içinde neticeye ulaştırmak amacıyla süreci hızlandırmayı hedefliyor.

YÖNETİM ARTIK SONUCA VARMAK İSTİYOR

Teknik ekip, Kante’yi takımın planlamasında kritik bir parça olarak değerlendiriyor fakat yönetim, eğer anlaşma sağlanamazsa alternatif orta saha stratejilerini devreye sokmaya hazırlanıyor. Transferin önündeki en büyük engel, bonservis bedeli olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe ve Al-Ittihad arasında daha önce yapılan görüşmelerde rakamın 5 milyon euro seviyesine kadar gerilediği biliniyor. Sunulan yeni teklifin, bu müzakerelerin bir sonraki aşaması olduğu ve tarafların fiyat üzerinde yeniden bir değerlendirme yapacağı ifade ediliyor.

KANTE AVRUPA’YA DÖNMEYE ISRARLI

34 yaşındaki yıldız orta saha, yüksek maaşlı Suudi tekliflerine rağmen Avrupa’ya dönmeye sıcak baktığını belirtiyor. Al-Ittihad’ın yıllık 30 milyon euro dolaylarında sunduğu yeni sözleşme önerisine rağmen Kante’nin, alacaklarından feragat ederek Fenerbahçe’ye transfer olmaya istekli olduğu bildiriliyor. Kante, bu sezon 24 maçta 2107 dakika sahada bulunmuş ve 1 gol atmış durumda. Daha önce US Boulogne, Caen, Leicester City ve Chelsea takımlarında forma giyen Kante, 2018 Dünya Kupası’nı Fransa Milli Takımı ile kazanmıştı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

ABD’de Kara Kışın Şiddeti Kuzey Kutbu Manzaraları Oluşturdu

Hudson Nehri'nin donması New York'u beyaz bir örtüyle kaplarken, 37 eyalette acil durum ilan edildi. Soğuk hava koşulları nedeniyle 30 kişi yaşamını yitirdi.
Gündem

Motorlu Taşıtlar Vergisi İçin Son Tarih 2 Şubat

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri için son tarih yaklaşırken, milyonlarca araç sahibi bu sürecin getirdiği önemli yükümlülüklerle karşı karşıya.
Gündem

Afganistan’da Taliban Ceza Yasalarında Köleliği Getirdi

Afganistan'da Taliban'ın yeni ceza kanunu, köleliği yeniden gündeme getirirken kız çocuklarının eğitim haklarını da kısıtlamakta. Uygulamalar, sosyal sınıflara göre değişkenlik gösterecek.
Gündem

Beyaz’la Joker Yarışmasında Beklenmedik Kriz Yaşandı

Kanal D'nin 'Beyaz'la Joker' programı, beklenen izleyici sayısına ulaşamayınca yapım ekibinde sorunlar baş gösterdi. Programın geleceği tehlikeye girdi.
Gündem

Emekli Aylıkları E-Devlet’te Açıklandı

SGK ve Bağ-Kur emeklilerini etkileyen tahmini maaş verileri e-Devlet sistemine yüklendi. 3 bin 600 günü dolduranlar, alacakları maaşı kontrol edebiliyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.