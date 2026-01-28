Fenerbahçe N’Golo Kante İçin Resmi Teklif Sunuyor

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, N’Golo Kante transferinde önemli bir adım attı. Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre; sarı-lacivertli yönetim, uzun süredir süregelen görüşmelerin ardından Al-Ittihad’a yeni bir resmi teklif sundu. Fenerbahçe yönetimi, belirsizliği ortadan kaldırmak ve transferi kısa süre içinde neticeye ulaştırmak amacıyla süreci hızlandırmayı hedefliyor.

YÖNETİM ARTIK SONUCA VARMAK İSTİYOR

Teknik ekip, Kante’yi takımın planlamasında kritik bir parça olarak değerlendiriyor fakat yönetim, eğer anlaşma sağlanamazsa alternatif orta saha stratejilerini devreye sokmaya hazırlanıyor. Transferin önündeki en büyük engel, bonservis bedeli olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe ve Al-Ittihad arasında daha önce yapılan görüşmelerde rakamın 5 milyon euro seviyesine kadar gerilediği biliniyor. Sunulan yeni teklifin, bu müzakerelerin bir sonraki aşaması olduğu ve tarafların fiyat üzerinde yeniden bir değerlendirme yapacağı ifade ediliyor.

KANTE AVRUPA’YA DÖNMEYE ISRARLI

34 yaşındaki yıldız orta saha, yüksek maaşlı Suudi tekliflerine rağmen Avrupa’ya dönmeye sıcak baktığını belirtiyor. Al-Ittihad’ın yıllık 30 milyon euro dolaylarında sunduğu yeni sözleşme önerisine rağmen Kante’nin, alacaklarından feragat ederek Fenerbahçe’ye transfer olmaya istekli olduğu bildiriliyor. Kante, bu sezon 24 maçta 2107 dakika sahada bulunmuş ve 1 gol atmış durumda. Daha önce US Boulogne, Caen, Leicester City ve Chelsea takımlarında forma giyen Kante, 2018 Dünya Kupası’nı Fransa Milli Takımı ile kazanmıştı.