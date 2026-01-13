Fenerbahçe N’Golo Kante İçin Resmi Teklifte Bulundu

fenerbahce-n-golo-kante-icin-resmi-teklifte-bulundu

FENERBAHÇE’DEN YENİ TRANSFER HAMLESİ

Guendouzi transferiyle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, kadrosuna bir orta saha oyuncusu daha katmak için harekete geçti. Sarı lacivertli ekip, Suudi Arabistan takımı Al-Ittihad’da forma giyen Fransız futbolcu N’Golo Kante için kulübüne resmen teklifini iletti.

KANTE İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Fenerbahçe, N’Golo Kante’nin menajerleriyle doğrudan iletişim kurdu ve ilk sözleşme önerisini sundu. Sarı lacivertliler, Kante ile kontrat şartlarında anlaşma sağlarken, Al-Ittihad yönetimini ikna etmek için de gerekli adımları atmaya başladı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Fiat Doblo Fiyatlarında 250 Bin TL Sınırı Aşıldı

Fiat, Doblo modeli için cazip finansman seçenekleri sunarak enişteleri heyecanlandırıyor. Ayrıntılar haberimizde yer alıyor.
Gündem

Trabzonspor Oğuz Aydın Transferini Resmen Reddetti

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe’nin oyuncusu Oğuz Aydın’ın transferi hakkında açıklama yaparak, oyuncunun kulübe gelmek istemediğini belirtti. Bu nedenle transfer sürecinin sona erdiğini ifade etti.
Gündem

Fitch Uyardı: Bitcoin Teminatlı Menkul Kıymetlerde Riskler Yüksek

Fitch Ratings, Bitcoin teminatlı menkul kıymetlerin yüksek risk taşıdığını belirterek, fiyat dalgalanmaları için sağlam teminat ve hızlı tasfiye gerekliliğini vurguladı.
Gündem

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Yeni Değerlendirme Sistemi Açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci gelişimini destekleyerek sadece akademik başarıyı değil, sosyal becerileri de değerlendiren yeni bir rapor uygulamasını hayata geçirdi. Veliler, çocuklarının güçlü yönlerini daha iyi takip edebilecek.
Gündem

Amedspor Yönetiminden Barzani Aileine Ziyaret Gerçekleşti

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü yöneticileri, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde Mesud Barzani ile bir araya geldi. Görüşme, kulübün faaliyetleri açısından önem taşıyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.