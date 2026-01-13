Fenerbahçe N’Golo Kante İçin Resmi Teklifte Bulundu

FENERBAHÇE’DEN YENİ TRANSFER HAMLESİ

Guendouzi transferiyle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, kadrosuna bir orta saha oyuncusu daha katmak için harekete geçti. Sarı lacivertli ekip, Suudi Arabistan takımı Al-Ittihad’da forma giyen Fransız futbolcu N’Golo Kante için kulübüne resmen teklifini iletti.

KANTE İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Fenerbahçe, N’Golo Kante’nin menajerleriyle doğrudan iletişim kurdu ve ilk sözleşme önerisini sundu. Sarı lacivertliler, Kante ile kontrat şartlarında anlaşma sağlarken, Al-Ittihad yönetimini ikna etmek için de gerekli adımları atmaya başladı.