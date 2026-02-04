Fenerbahçe N’Golo Kante İle Anlaşmayı Sağladı

fenerbahce-n-golo-kante-ile-anlasmayi-sagladi

Fenerbahçe, N’Golo Kante’yi kadrosuna dahil etti. Sarı-lacivertli ekip, Kante’nin lisansını çıkararak Fransız futbolcusuyla 2028 yılına kadar bir sözleşme imzaladığını TFF’ye bildirdi. Dünyaca ünlü yıldız N’Golo Kante’nin futbol kariyerini ve istatistiklerini inceleyelim.

BU SEZON 18 MAÇTA GÖREV YAPTI

Kante, Al Ittihad’da bu sezonki performansıyla dikkat çekti. Pro Lig’de 18 maçta da ilk 11’de yer alan Fransız futbolcu, 2 gol kaydederken 1 de asist gerçekleştirdi.

DISIPLINİYLE GÖZ DOLDURUYOR

Toplam 1.567 dakika sahada bulunan tecrübeli oyuncu, hiç kırmızı ve sarı kart görmedi. Hücuma yönelik 8 şut çekerken, savunmada 107 kez top kazandı. Yenilen gollerde ise hatası olmayan Kante, rakiplerinden 13 tehlikeli atılımı da engelledi. 143 ikili mücadelenin 72’sinde galip geldi, 71’inde ise kaybetti.

KARIYERI BAŞARILARLA DOLU

Fransız futbolcu, kariyerine Boulogne ve Caen takımlarında başladıktan sonra 2015 yazında Leicester City’ye transfer oldu. 2015-16 sezonunda Premier Lig şampiyonu olan Leicester’ın kadrosunda yer aldıktan sonra 2016 yazında Chelsea’ye geçti.

DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Chelsea ile Premier Lig şampiyonu unvanını elde eden Kante; kulüp tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa ve FA Cup gibi birçok şampiyonluk da kazandı. 2023 yazında Al Ittihad’a transfer olan futbolcu, Pro Lig ve Suudi Arabistan Kupası’nı kazandı. Ayrıca, Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası’nı kazanmayı başaran Kante, 2021 UEFA Uluslar Ligi’nde de şampiyonluk yaşadı.

