Fenerbahçe N’Golo Kante Transferinde Son Aşamada

Matteo Guendouzi ile Avrupa’da isminden söz ettiren Fenerbahçe, transfer döneminin en ses getiren hamlesini gerçekleştiriyor. Sarı-lacivertli ekip, N’Golo Kante’yi kadrosuna katmak için büyük bir mesafe katetti. Kulübün yöneticisi Ertan Torunoğulları ve sportif direktörü Devin Özek, bu sabah Dubai’ye giderek Fransız orta saha oyuncusunun transferi için yoğun müzakereler gerçekleştirdi. İki yönetici, yıldız ismin transferinde önemli bir ilerleme kaydetti.

ALACAKLARINDAN VAZGEÇİYOR

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun bildirdiğine göre; Fenerbahçe, Kante ile sözleşme koşullarında anlaşmaya varmış durumda. Sarı-lacivertli takımın yolunu tutmak için Al İttihad’daki alacaklarından feragat eden Kante’nin resmi imzası için Suudi kulübün onayını bekleniyor. Onayın gelmesi durumunda 34 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe’ye katılacak.

33 GOL VE 39 ASİST

34 yaşındaki orta saha oyuncusu, profesyonel kariyeri boyunca katıldığı 533 resmi maçta 33 gol atıp, 39 asist gerçekleştirdi. Kante, toplamda 43 bin 181 dakika sahada kalmış olmasıyla dikkat çekiyor.