İran’da Protestolar Devam Ederken ABD’den Uyarı Geldi

İran’daki PROTESTOLAR SÜRÜYOR

İran’da 28 Aralık 2025 tarihinde başlayan ekonomik kriz ve baskıcı yönetim karşıtı protestolar devam ediyor. Uluslararası kamuoyu, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederken, ABD Başkanı Donald Trump’ın “İranlılara yardım geliyor” ifadesinin ardından bölgede hareketlilik gözlemleniyor. Tahran Büyükelçiliği’nden gelen açıklama, tansiyonu artırarak dikkat çekiyor. Açıklamada, “ABD vatandaşları İran’ı şimdi terk edin. Eğer güvenli bir şekilde yapabiliyorsanız kara yoluyla Türkiye ya da Ermenistan’a gitmeyi düşünebilirsiniz” denildi.

İKTİSADİ SIKINTILAR VE GÖSTERİLER

28 Aralık 2025’te, İran’ın yerel para biriminin dövize karşı değer kaybetmesiyle beraber, Tahran Büyük Çarşı’da başlayan esnaf protestoları, kısa süre içinde ülke genelinde yayıldı. Yarı resmi bir haber ajansının 7 Ocak tarihli haberi, gösterilerde yaralanan polis sayısının 568, gönüllü güvenlik gücü mensubu olarak bilinen Besic üyelerinin sayısının ise 66 olduğunu bildirmişti. Ancak can kayıplarına dair resmi bir bilgi verilmemişti.

İNTERNET ERİŞİMİ ENGELLENDİ

Başkent Tahran’da 8 Ocak’ta şiddetlenen protestoların ardından, yönetim internet erişimini kısıtlamıştı. Gösteriler sırasında ölü veya yaralı sayısına ilişkin resmi açıklamalar yapılmazken, bir insan hakları aktivistleri kurumu, 13 Ocak’ta yayımladığı raporda toplam 664 kişinin yaşamını yitirdiğini, bunlar arasında 133 güvenlik görevlisi ve 9 çocuğun bulunduğunu bildirerek 10 bin 721 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

