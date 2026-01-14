Trump’ın Ford Fabrikası Ziyaretinde Sıcak Anlar

ABD BAŞKANI TRUMP’IN FORD FABRİKASI ZİYARETİ GÜNDEM OLDU

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ford fabrikasında gerçekleştirdiği ziyaret esnasında meydana gelen olay, dünya gündeminde geniş yankı buldu. Ziyaret sırasında bir işçinin Trump’a “pedofil koruyucusu” şeklinde bağırması, olayın fitilini ateşledi.

TRUMP’TAN AĞIR CEVAP

Yaşanan bu durum karşısında Trump’ın sinirlenerek işçiye küfür etmesi ve orta parmağını göstermesi dikkat çekti. Olayın ardından Beyaz Saray, konuyla ilgili bir açıklama yaparak durumu değerlendirdi.

