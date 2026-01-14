Okan Buruk’tan Transfer Süreci Hakkında Bilgilendirme

Okan Buruk, müsabakanın ardından Fethiye İlçe Stadyumu’nda basın toplantısı gerçekleştirdi. Tribünden düşerek yaralanan bir taraftara geçmiş olsun dileklerini ileten Buruk, Fethiye halkına ve soğuk havaya rağmen maçı takip eden izleyicilere teşekkür etti. Buruk, rakiplerinin iyi savunma yaptığını belirterek gol bulmanın zorluğuna dikkat çekti. “Girdiğimiz pozisyonları atamadık. Penaltı kaçtı. Çok fazla gol kaçtı. Maçın son bölümünde Fethiyespor’un yaptığı savunmayı aşmayı başardık. 2 golle öne geçtik. Son dakikalarda yediğimiz golle sahadan 2-1 galip ayrıldık. Bir yandan oyuncularımızın maçı kazanması için çaba sarf ettik, bir yandan da yaptığım değişikliklerle 4 gün sonraki önemli lig maçı ve Şampiyonlar Ligi maçı öncesi oyuncularımı korumaya çalıştım.” ifadelerini kullandı.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Taraftarların transfer konusundaki protestolarına yönelik soruya cevap veren Buruk, “Transferle ilgili başkanımız da bir açıklama yaptı. Transfer yapacağız tabii ki, çalışmalar sürüyor. Galatasaray kadrosuna gerçekten iyi oyuncular almamız gerekiyor. Çünkü önemli oyunculara sahibiz, yaz döneminde de önemli oyuncular aldık. Çalışmalarımız sürüyor. Çok elit oyunculara gittiğinizde yavaş ve süre alan görüşmeler olabiliyor. Hiç merak etmesinler, bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Onları mutlu edecek oyuncuları alacağız. Hemfikiriz hepimiz.” dedi.

DEĞİŞİKLİKLER VE SAKATLIK GÜNCELLEMESİ

Skoru fazla düşünmeden oyuncu değişiklikleri yapmak zorunda kaldığını aktaran Buruk, karşılaşmanın genel olarak güzel geçtiğini belirtti. Bir gazetecinin Singo’nun sakatlığıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Buruk, “Singo’nun uzun bir sakatlık dönemi oldu. En risksiz bir şekilde sahaya döndürmek istedik. Devre arası da onun en güçlü durumda dönmesi için fırsat oldu. Bu hafta takımla antrenmanlara yavaş yavaş başlamasını düşünüyoruz. Durumuna göre Gaziantep maçında, her şey iyi giderse kadrodaki oyunculardan biri olabilir. Atletico Madrid maçına hazır hale getirmeyi istiyoruz.” açıklamasını yaptı.

ICARDI VE UĞURCAN’IN DURUMU

Icardi’nin performansından memnun olduğunu dile getiren Buruk, 90 dakika sahada tutarak maç oynama süresini artırmaya çalıştığını söyledi. Uğurcan ile ilgili bir gazetecinin “Uğurcan ile ilgili spekülasyonlar var, durumu nedir?” sorusuna ise “Süper Kupa’da bir maç Günay bir maç Uğurcan’ı oynatmak için planlama yapmıştık. Oyuncularımız hep oynamayı istiyor. Hepsi bizim için çok önemli ve değerli. Bütün oyunculara bu süreleri veriyoruz. Fenerbahçe finaline Günay’la başladık. Biz bu maçları paylaştırmak istedik 2 oyuncumuza. Bunun dışında bir şey yok. Konuşulan, yazılan, anlatılanlara çok fazla önem vermemek gerekiyor. Bugün de buraya getirmedik çünkü cumartesi günü oynayacağımız maçta Uğurcan oynayacak. Bir kaleci antrenörümüz ile İstanbul’da bıraktık. Kaleci hocamızla orada çalışıyor. Uğurcan, cumartesi günü sahada olacak.” yanıtını verdi.