Kadıköy’de Korkutan Yangın Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Yangın paniği yükseltiyor

Acıbadem Mahallesi Haşim Bey Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında, sebebi henüz bilinmeyen bir yangın meydana geldi. Yangın, kısa süre içinde binanın tamamını kapladı. Üst katlarda mahsur kalan bazı kişiler, kendi çabalarıyla dışarı çıkmayı başarırken, bazıları ise balkon açarak ve camları kırarak hava almaya çalıştı.

Acil durum ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Yangının başladığı dairede, iki kızıyla birlikte mahsur kalan ve yürüme güçlüğü çeken yaşlı bir birey, itfaiye ekipleri tarafından güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı. Yangın sırasında, çocuklar da dahil olmak üzere götürülen biri ağır olmak üzere toplamda 8 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınıp söndürüldü.

