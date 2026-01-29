Fenerbahçe N’Golo Kante Transferinde Son Aşamalara Geldi

Fenerbahçe, uzun süredir kadrosuna dahil etmek için çaba gösterdiği N’Golo Kante’nin transferinde kayda değer bir ilerleme sağladı. Sarı lacivertli yönetim, Fransız futbolcuyu ikna etmeyi başarsa da, Kante’nin oynadığı Al-Ittihad ile yürütülen görüşmelerden olumlu bir netice çıkarmayı başaramamıştı.

Kante’nin 6 aylık sözleşmesinin bulunduğu Suudi kulübünü ikna edemeyen Fenerbahçe, futbolcunun menajerinden sevindirici bir haber aldı. Bir haber kaynağında yer alan bilgilere göre; 34 yaşındaki oyuncunun temsilcisi, sarı-lacivertli yönetime “Siz son teklifinizi kulübe yapın, ben bu işi bitireceğim” şeklinde bir ifadede bulundu.

FENERBAHÇE’NİN TEMKİNLİ YAKLAŞIMI

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, menajerin bu hevesine rağmen durumu ihtiyatlı bir şekilde değerlendirdi ve yönetici Ertan Torunoğulları’nın liderliğindeki ekibe, “Bu kez işlemler bitmeden gitmeyin. Tüm resmi belgeler imzaya hazır olunca alın ve gelin” şeklinde talimat verdi.

KANTE’NİN FENERBAHÇE YOLUNDA OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Diğer yandan, Fransız medya organlarında çıkan haberlerde de N’Golo Kante’nin Fenerbahçe forması giyeceği öne sürüldü. Haberlerin detaylarında, “Kante ve Al-Ittihad arasındaki görüşmeler her an neticelenebilir. Milli futbolcu artık Fenerbahçe formasını giyecek” ifadelerine yer verildi.

