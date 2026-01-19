Fenerbahçe N’Golo Kante Transferinde Sorun Yaşıyor

Fenerbahçe’nin N’Golo Kante ile oyuncunun tarafında anlaşmaya vardığı, fakat Al-Ittihad ile bir uzlaşmaya varamadığı iddiaları ortaya atıldı. Söylenenlere göre, Suudi ekipte transferin engellenmesinin sebebi Kante’nin menajerine olan olumsuz tepkiler.

FENERBAHÇE’DE KANTE KLUŞMASI

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çabaları sürerken, en öncelikli gündem maddesi N’Golo Kante biçiminde belirlendi. Fransız futbolcunun transfer görüşmelerini sürdüren Ertan Torunoğulları’nın Dubai’den İstanbul’a döndüğü bilgisi edinildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

