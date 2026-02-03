Fenerbahçe N’Golo Kante Transferini İptal Etti

fenerbahce-n-golo-kante-transferini-iptal-etti

Fenerbahçe’nin Al-Ittihad ile gerçekleştireceği N’Golo Kante transferi iptal oldu. Sarı-lacivertli kulüp, transfer iptaline dair gelişmelerle ilgili bir açıklama yaptı.

TRANSFER SÜRECİNDEN DETAYLAR

Fenerbahçe’den gelen açıklamada, “Al Ittihad Kulübü ile N’Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri’yi kapsayan transfer süreci, kulübümüz tarafından planlandığı şekilde ve tüm yönleriyle titizlikle yürütülmüştür. Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda ilerleyen bu süreçte oyuncularla anlaşma sağlanmış; transfer edilecek oyuncunun sağlık kontrolleri tamamlanmış, gerekli onaylar alınmış ve kulübümüz üzerine düşen tüm yükümlülükleri süresi içinde eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Transfer tesciline ilişkin evraklar, belirlenen süre içerisinde doğru ve tam şekilde sisteme yüklenmiştir.” ifadeleri yer aldı.

HATALI BİLGİ GİRİŞİ

Ancak, karşı kulüp tarafından TMS bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle, kulübün bağımsız olarak işlemleri transfer tescil süresi içerisinde tamamlanamadı. Açıklamada, “Bu doğrultuda ek süre talep edilmiş, FIFA nezdinde gerekli görüşmeler kulübümüzce gerçekleştirilmiş ve sürecin çözüme kavuşması adına tüm adımlar atılmıştır. Buna rağmen devam eden süreçte, tarafımıza herhangi bir gerekçe sunulmaksızın karşı kulüp tarafından işlemler tamamlanmamıştır.” denildi.

HAYAL KIRIKLIĞI VE DEVAM EDEN ÇABALAR

Yaşanan gelişmeler sonucunda transferin gerçekleştirilemediği belirtilirken, “Bu sürecin camiamızda yarattığı hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz. Kulübümüz, sportif hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasına aynı kararlılık ve disiplinle devam etmektedir.” ifadeleriyle kulübün kararlılığı vurgulandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Sivasspor Rey Manaj İle Sözleşme İmzaladı

Özbelsan Sivasspor, eski oyuncusu Rey Manaj'ı geri kazandı ve futbolcu ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Gündem

Tuncer Bakırhan’dan Suriye Mutabakatına Destek Açıklaması

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, MHP lideri Bahçeli’nin açıklamalarına destek vererek acil adım atılması gerektiğini vurguladı. Bahçeli'nin sözleri üzerine net bir duruş sergiledi.
Gündem

Galatasaray Mattias Svanberg ile Prensip Anlaşmasına Vardı

Galatasaray, Noa Lang ve Yaser Asprilla'nın ardından Wolfsburg'tan Mattias Svanberg ile transfer için prensipte anlaşma sağladı.
Gündem

Beşiktaş’ın Transfer Hedefi Junior Olaitan Açıklandı

Beşiktaş, Göztepe'de oynayan Junior Olaitan'ı transfer etmek üzere anlaşma sağladı. Yeni oyuncu imza atmak için İstanbul'a ulaştı.
Gündem

Yaşlılar İçin Yeni Bakım Sigortası Sistemi Kuruluyor

Yaşlı nüfus oranı %10,6 ile rekor kırdı. Yeni sistemle birlikte 2026 Yıllık Programı'nda yaşlı bakım hizmetleri için uzun dönemli bakım sigortası oluşturulacak.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.