Fenerbahçe N’Golo Kante Transferini İptal Etti

Fenerbahçe’nin Al-Ittihad ile gerçekleştireceği N’Golo Kante transferi iptal oldu. Sarı-lacivertli kulüp, transfer iptaline dair gelişmelerle ilgili bir açıklama yaptı.

TRANSFER SÜRECİNDEN DETAYLAR

Fenerbahçe’den gelen açıklamada, “Al Ittihad Kulübü ile N’Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri’yi kapsayan transfer süreci, kulübümüz tarafından planlandığı şekilde ve tüm yönleriyle titizlikle yürütülmüştür. Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda ilerleyen bu süreçte oyuncularla anlaşma sağlanmış; transfer edilecek oyuncunun sağlık kontrolleri tamamlanmış, gerekli onaylar alınmış ve kulübümüz üzerine düşen tüm yükümlülükleri süresi içinde eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Transfer tesciline ilişkin evraklar, belirlenen süre içerisinde doğru ve tam şekilde sisteme yüklenmiştir.” ifadeleri yer aldı.

HATALI BİLGİ GİRİŞİ

Ancak, karşı kulüp tarafından TMS bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle, kulübün bağımsız olarak işlemleri transfer tescil süresi içerisinde tamamlanamadı. Açıklamada, “Bu doğrultuda ek süre talep edilmiş, FIFA nezdinde gerekli görüşmeler kulübümüzce gerçekleştirilmiş ve sürecin çözüme kavuşması adına tüm adımlar atılmıştır. Buna rağmen devam eden süreçte, tarafımıza herhangi bir gerekçe sunulmaksızın karşı kulüp tarafından işlemler tamamlanmamıştır.” denildi.

HAYAL KIRIKLIĞI VE DEVAM EDEN ÇABALAR

Yaşanan gelişmeler sonucunda transferin gerçekleştirilemediği belirtilirken, “Bu sürecin camiamızda yarattığı hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz. Kulübümüz, sportif hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasına aynı kararlılık ve disiplinle devam etmektedir.” ifadeleriyle kulübün kararlılığı vurgulandı.