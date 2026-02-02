Fenerbahçe N’Golo Kante’yi Kadrosuna Katıyor

fenerbahce-n-golo-kante-yi-kadrosuna-katiyor

Fenerbahçe, Süper Lig’de gerçekleştirdiği ara transfer döneminde, Anthony Musaba, Mert Günok, Matteo Guendouzi ve son olarak Sidiki Cherif’i kadrosuna katarak orta sahasına N’Golo Kante’yi dahil ediyor.

KANTE İLE ANLAŞMANIN DETAYLARI

Fenerbahçe, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad ile uzun süredir sürdürdüğü görüşmelerde Kante transferini tamamlamak üzere. Sky Sports’un gece geç saatlerde aktardığına göre, Fenerbahçe ve Al-Ittihad 4 milyon euroluk bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli ekip, Kante ile önceden sözlü bir anlaşma sağladığı belirtilirken, deneyimli futbolcunun 2.5 yıllık sözleşmeye imza attığı öğrenildi. Ayrıca, Kante’nin en kısa sürede sağlık kontrollerine gireceği ifade ediliyor.

N’GOLO KANTE’NİN GEÇMİŞİ

2023 yılında Chelsea’dan Al-Ittihad’a transfer olan N’Golo Kante’nin mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyeri boyunca Leicester City, Caen, US Boulogne ve Suresnes gibi kulüplerde de görev almış durumda. Bu sezon Al-Ittihad formasıyla 26 maça çıkan Kante, toplamda 2 gol ve 1 asist gerçekleştirerek dikkat çekti.

