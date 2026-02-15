Fenerbahçe Namağlup 22. Haftayı Geride Bıraktı

fenerbahce-namaglup-22-haftayi-geride-birakti

FENERBAHÇE, TRABZONSPOR’U 3-2 GEÇTİ

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında, Fenerbahçe, Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio kaydetti. Bu sonuçla birlikte, Tedesco’nun takımı üst üste 3. galibiyetini alarak toplamda 15. kez sahadan zaferle ayrıldı.

FENERBAHÇE, BU SEZON YENİLGİ YÜZÜ GÖRMÜYOR

Fenerbahçe, ligde bu sezon oynadığı 22 maçta yalnızca galibiyet alarak 15 puan ve 7 beraberlik ile toplam puanını 52’ye yükseltiyor. Sarı-lacivertliler, son olarak 2005-2006 sezonunda ilk 20 haftada yenilgi yaşamamıştı.

DEPLASMANDA GÜÇLÜ PERFORMANS

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda oynadığı 12 maçta 28 puan topladı ve 8 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Deplasmandaki son 4 karşılaşmasında da galip gelen Kanarya, bu dönemde 28 gol atıp kalesinde yalnızca 11 gol gördü.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Başakşehir Maçında Hyeon-gyu Oh Tarih Yazdı

Beşiktaş'ın yeni oyuncusu Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk iki karşılaşmada gol atmayı başaran ikinci futbolcu oldu.
Gündem

Beşiktaş Son Dakika Golüyle Başakşehir’i Yendi

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Başakşehir'i son dakikada attığı golle 3-2 yenmeyi başardı.
Gündem

Beşiktaş’ta El Bilal Toure Sakatlık Geçirdi

Beşiktaş'ın futbolcusu El Bilal Toure, Başakşehir ile yapılan Süper Lig karşılaşmasının ilk yarısında sakatlanarak yerini yedek kulübesine bıraktı.
Gündem

ABD Savunma Bakanlığından İran ve Rusya Bağlantılı Gemide El Koyma

ABD Savunma Bakanlığı, Hint Okyanusu'nda İran ve Rusya ile ilişkili bir gemiyi durdurduklarını açıkladı ve takip sürecinin Karayipler'den başladığını belirtti.
Gündem

Şanlıurfa’da İşçileri Taşıyan Minibüs Direğe Çarptı

Birecik'te tarım işçilerini taşıyan minibüs, KGYS direğine çarparak kaza yaptı. Olayda 15 kişi yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.