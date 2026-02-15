Fenerbahçe Namağlup 22. Haftayı Geride Bıraktı

FENERBAHÇE, TRABZONSPOR’U 3-2 GEÇTİ

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında, Fenerbahçe, Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio kaydetti. Bu sonuçla birlikte, Tedesco’nun takımı üst üste 3. galibiyetini alarak toplamda 15. kez sahadan zaferle ayrıldı.

FENERBAHÇE, BU SEZON YENİLGİ YÜZÜ GÖRMÜYOR

Fenerbahçe, ligde bu sezon oynadığı 22 maçta yalnızca galibiyet alarak 15 puan ve 7 beraberlik ile toplam puanını 52’ye yükseltiyor. Sarı-lacivertliler, son olarak 2005-2006 sezonunda ilk 20 haftada yenilgi yaşamamıştı.

DEPLASMANDA GÜÇLÜ PERFORMANS

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda oynadığı 12 maçta 28 puan topladı ve 8 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Deplasmandaki son 4 karşılaşmasında da galip gelen Kanarya, bu dönemde 28 gol atıp kalesinde yalnızca 11 gol gördü.