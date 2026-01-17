Fenerbahçe Ngolo Kante İçin İkna Turu Gerçekleştiriyor

Fenerbahçe, transfer döneminde yoğun bir faaliyet içinde yer alıyor. Sarı-lacivertli kulüp, Ngolo Kante konusunda ikna çalışmaları yapmak üzere Yöneticisi Ertan Torunoğulları, Futbol Direktörü Devin Özek ve Futbol AŞ yöneticisi Ömer Topbaş ile birlikte Arap Yarımadası’na gitti. Abu Dabi ve Suudi Arabistan’da Kante’nin transferi için görüşmeler gerçekleştiren heyet, Al Ittihad’ın Kante’yi bırakmasına dair onay vermesini bekliyor.

KULÜBÜNDE KALMAYI TERCİH ETMEDİ

33 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, Suudi kulübü ile sona erecek sözleşmesini uzatma talebini geri çevirdi ve Fenerbahçe ile 2,5 yıllık bir anlaşma sağladı. Ancak Al Ittihad, Kante’yi sezonun ikinci yarısında bırakmama niyetinde bulunuyor.

KANTE’NİN TAVRI BELİRLEYİCİ OLACAK

Süreç içerisinde Kante’nin tutumu, transferin gidişatını önemli ölçüde etkileyecek. Fenerbahçe, yoğun bir şekilde bu transfer üzerinde dururken, hücum hattına yapılacak takviyeleri ise ikinci plana almış durumda.

BONUS HEDEFİYLE AÇIKLAMALAR YAPILDI

Fenerbahçe, forvet takviyesi yapmadan önce ayrılacak oyunculardan gelir elde etmeyi planlıyor. Everton, Nottingham Forest, Napoli ve Juventus’un ilgilendiği Youssef En Nesyri için gelen en yüksek teklif, 20 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama olarak belirlendi. Sarı-lacivertliler, Faslı forvetten bonservis kazanmaya yönelik adımlar atmayı hedefliyor.

AYRILIKLAR ARTIYOR

Transfer döneminde dikkat çeken bir diğer isim ise Szymanski. Fransız kulübü Rennes, Polonyalı futbolcu için bonuslarla birlikte 13 milyon euro’luk bir öneride bulundu. Öte yandan, İspanyol ekibi Real Betis de Szymanski için devrede bulunuyor. Kış transfer döneminde şimdiye dek Guendouzi, Musaba ve Mert Günok’u kadrosuna katan Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat ve Cenk Tosun ile yollarını ayırarak değişime gitmiş durumda.