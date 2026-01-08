Fenerbahçe’nin Adem Yeşilyurt ile Transfer Görüşmeleri İlerliyor

Fenerbahçe, transfer dönemine etkili bir giriş yaptı. Sarı-lacivertli ekip, ilk olarak Musaba ve ardından Mert Günok ile sözleşme imzalarken, üçüncü transferini Karşıyaka’dan Adem Yeşilyurt ile gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

ADAM YEŞİLYURT FENERBAHÇE İÇİN HEYECANLI

Sports Digital ekranlarında yapılan değerlendirmede gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, “Adem Yeşilyurt, Fenerbahçe’ye transfer olmak istiyor. Oyuncuya Avrupa’dan da teklif var. Fenerbahçe ve Karşıyaka’lı yöneticiler İstanbul’da yüz yüze görüşecekler.” ifadelerini kullandı.

TEKLİF YAPILDI

Gazeteci Ertan Süzgün’ün aktardığına göre Fenerbahçe, Adem Yeşilyurt için Karşıyaka’ya bonservis artı sonraki satıştan pay teklifi sundu. Bu çerçevede, hem alt yapı hem de tesisler konusunda iki takım arasında işbirlikleri yapılma ihtimali üzerinde duruluyor. Toplantıda önemli ilerleme kaydedildi.