Fenerbahçe’nin Galatasaray’la Finaldeki Rakibi Musaba Duygusal Anlar Yaşadı

SÜPER KUPA YARI FİNALİNDE FENERBAHÇE GALİP GELDİ

Fenerbahçe, Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor’u 2-0 yenerek finale yükseldi ve Galatasaray’ın rakibi oldu. Maçın ardından Fenerbahçe’nin Samsunspor’dan transfer ettiği Anthony Musaba, önemli açıklamalarda bulundu.

MÜCADELENİN DÜŞMANI AĞLAR

Eski takımına karşı iki asistle sahada başarılı bir performans sergileyen Musaba, röportaj sırasında duygu dolu anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı.

FENERBAHÇE BENİM İÇİN BİR HAYAL

Musaba, “Çocukluğumdan beri hayalimdi. Türkiye’nin en büyük kulübü Fenerbahçe’deyim” ifadelerini kullanarak duygularını dile getirdi.