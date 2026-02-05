Fenerbahçe’nin Kante Transferinde Kritik Gelişmeler Yaşandı

Fenerbahçe’de N’Golo Kante İmza Attı

Fenerbahçe, yeni transferi N’Golo Kante ile sözleşme imzalayarak kadrosuna önemli bir oyuncu kattı. Transfer sürecinin detaylarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama gerçekleştirildi.

TRANSFERİN PERDE ARKASI ARALANDI!

Neo Spor ekranlarında konuşan gazeteci Serdar Ali Çelikler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Selman arasında gerçekleşen görüşmelerin arka planını paylaştı. Çelikler, “Ömer Topbaş, Sayın Cumhurbaşkanı’nın Suudi Arabistan ziyaretini öğreniyor. Bunun ardından yapılan bazı telefon görüşmeleriyle Kante’nin transfer süreci Sayın Cumhurbaşkanı’na iletiliyor. Prens Selman ile Cumhurbaşkanı’nın görüşmesinde konu gündeme geliyor ve ‘Bizim arkadaşlarımız gerekeni yapmışlar. Bunu çözebilir miyiz?’ deniyor. Sonrasında spor bakanlarının devreye girmesiyle sorun çözülüyor” ifadelerini kullandı.

MALİYETİ AÇIKLANDI…

Fenerbahçe, 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı Kante’ye toplamda 14.4 milyon euro imza parası ödeyecek. Ek olarak, Kante bu sezonun geri kalan kısmında 5.5 milyon euro maaş alacak.

İSTANBUL’A İNDİ! TARAFTAR ÇILDIRDI…

N’Golo Kante, İstanbul’a vararak Fenerbahçe’ye katıldı. Havalimanında toplanan Fenerbahçe taraftarları, Kante’yi büyük bir heyecanla karşıladı. Kante’yi bekleyen taraftarların coşkusu dikkat çekerken, Başkan Sadettin Saran’a da tezahüratlarda bulundular.