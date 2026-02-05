Fenerbahçe’nin Kante Transferinde Kritik Gelişmeler Yaşandı

fenerbahce-nin-kante-transferinde-kritik-gelismeler-yasandi

Fenerbahçe’de N’Golo Kante İmza Attı

Fenerbahçe, yeni transferi N’Golo Kante ile sözleşme imzalayarak kadrosuna önemli bir oyuncu kattı. Transfer sürecinin detaylarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama gerçekleştirildi.

TRANSFERİN PERDE ARKASI ARALANDI!

Neo Spor ekranlarında konuşan gazeteci Serdar Ali Çelikler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Selman arasında gerçekleşen görüşmelerin arka planını paylaştı. Çelikler, “Ömer Topbaş, Sayın Cumhurbaşkanı’nın Suudi Arabistan ziyaretini öğreniyor. Bunun ardından yapılan bazı telefon görüşmeleriyle Kante’nin transfer süreci Sayın Cumhurbaşkanı’na iletiliyor. Prens Selman ile Cumhurbaşkanı’nın görüşmesinde konu gündeme geliyor ve ‘Bizim arkadaşlarımız gerekeni yapmışlar. Bunu çözebilir miyiz?’ deniyor. Sonrasında spor bakanlarının devreye girmesiyle sorun çözülüyor” ifadelerini kullandı.

MALİYETİ AÇIKLANDI…

Fenerbahçe, 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı Kante’ye toplamda 14.4 milyon euro imza parası ödeyecek. Ek olarak, Kante bu sezonun geri kalan kısmında 5.5 milyon euro maaş alacak.

İSTANBUL’A İNDİ! TARAFTAR ÇILDIRDI…

N’Golo Kante, İstanbul’a vararak Fenerbahçe’ye katıldı. Havalimanında toplanan Fenerbahçe taraftarları, Kante’yi büyük bir heyecanla karşıladı. Kante’yi bekleyen taraftarların coşkusu dikkat çekerken, Başkan Sadettin Saran’a da tezahüratlarda bulundular.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Ufuk Özkan Ameliyatı Sonrası İlk Açıklama Geldi

Donör Salih Kıvırcık, Ufuk Özkan için 11 saat süren ameliyatın ardından sosyal medya üzerinden zorlu bir sürecin başlayacağını duyurdu.
Gündem

Beşiktaş Hyeon-gyu Oh Transferini Resmen Duyurdu

Beşiktaş, Belçika'nın Genk takımında oynayan 24 yaşındaki Güney Koreli forvet Hyeon-Gyu Oh'un transferini duyurdu. Transferin maliyeti de açıklandı.
Gündem

HES Kablo Nakkaş Holding’e Katıldı Yeni Dönem Başladı

HES Kablo, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun ihalesiyle Nakkaş Holding'e geçti. 1974'ten beri faaliyet gösteren şirket, enerji ve altyapı sektöründe önemli bir değişime yol açtı.
Gündem

Ryan Wesley Routh’un Suikast Girişimi Cezası Açıklandı

Donald Trump'a yönelik ikinci suikast girişiminin sanığı Ryan Wesley Routh, mahkemece ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Gündem

Fenerbahçe’nin N’Golo Kante Transfer Detayları Ortaya Çıktı

Fenerbahçe, N'Golo Kante transferini resmen duyurdu. Kulüp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destekleri için teşekkür ederken, gazeteci Serdar Ali Çelikler konuyla ilgili yorumlarda bulundu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.