LGS Başvuru Süresi 15 Nisana Kadar Uzatıldı

LGS kapsamında gerçekleştirilecek ‘Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav’a dair başvurular 23 Mart-10 Nisan 2026 tarihleri arasında alınmıştı. 10 Nisan Cuma günü saat 23.59’da sona erecek olan öğrenci başvurularının okul müdürlükleri tarafından onaylanma sürecinin ise bugün saat 23.59’a kadar süreceği bilgisi verilmişti. Birçok nedenle başvuru yapamayan öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla başvuru süresinin uzatılması kararlaştırıldı.

BAŞVURULAR E-OKUL ÜZERİNDEN DEVAM EDİYOR

Bu kapsamda, öğrenci başvuru süresi 15 Nisan Çarşamba günü saat 23.59’a kadar uzatıldı. Okul müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek olan başvuru onayları ise 16 Nisan Perşembe günü saat 23.59’a kadar devam edecek. Katılımın isteğe bağlı olduğu merkezi sınav için başvurular, 15 Nisan saat 23.59’a kadar ‘e-Okul’ sistemi üzerinden yapılabilecek.