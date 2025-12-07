Fenerbahçe’nin Puan Kaybında En-Nesyri Suçlu İlan Edildi

fenerbahce-nin-puan-kaybinda-en-nesyri-suclu-ilan-edildi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 15. haftasında Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak, son yıllardaki galibiyet serisini sonlandırdı. Sarı-lacivertli ekip, karşılaşmada gösterdiği performansla rakibine karşı olan üstünlüğünü yitirmiş oldu.

EN-NESYRI’NİN GOL KAÇIRDIĞI AN

Karşılaşmanın ilk yarısında 1-0 öne geçen Fenerbahçe, En-Nesyri’nin karşı karşıya kaçırdığı golle büyük bir fırsatı tepmiş oldu. Bu durum, sosyal medyada yoğun eleştirilere neden oldu ve En-Nesyri, kaçırdığı gol nedeniyle günah keçisi ilan edildi.

KALENİ GOL YEME SERİSİ DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, bu sezon boyunca oynadığı 15 maçta kalesinde toplamda 14 gol gördü. Sarı-lacivertliler, sezonun başlangıcında 27 Ekim’de Gaziantep FK’yı 4-0 mağlup ettikten sonra son oynadığı 5 maçta gole engel olamadı. Ayrıca, bu sezon sadece 5 maçta kalesini gole kapatabilmiş durumda.

SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ

Sosyal medyada, maç sonrası yapılan yorumlar dikkat çekti. Taraftarlar, Fenerbahçe’nin defansı ve kaçırılan fırsatlar hakkında çeşitli eleştirilerde bulundu. Bu alevli yorumlar, takımın performansına dair endişeleri gündeme taşıdı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Vatandaşlık Maaşı Projesi Görüşülmeye Başlandı

Türkiye'de dar gelirli vatandaşlar için gündemdeki vatandaşlık maaşı uygulaması umut vaat ediyor. Uzmanlar, bu sistemin hanelere gelir garantisi sağlayacağını belirtiyor.
Gündem

Doğum İzni Düzenlemesi 24 Haftaya Çıkıyor

Hükümetin doğum ve babalık izinleri taslağında sona gelindi. 2026'da yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme ile doğum izni 24 haftaya, babalık izni 10 güne çıkacak.
Gündem

Silahlı Saldırıda Tutuklanan Gençte İntikam Sebebi Belirlendi

İstanbul Kağıthane'de bir dürümcüye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganın, evine yapılan kurşunlama nedeniyle 17 yaşında intikam amacıyla hareket ettiği belirlendi.
Gündem

TAG Otoyolunda TIR Çarpışması Yangın Çıkardı

TAG Otoyolu’nda hububat yüklü 3 TIR'ın çarpışması sonucu yangın çıktı. Gaziantep-Şanlıurfa yönü trafiğe kapatıldı.
Gündem

Messi İle Inter Miami Tarihi Başarıya İmza Attı

Inter Miami, MLS finalinde Vancouver Whitecaps'i 3-1 yenerek şampiyon oldu. Ocampo'nun hatasıyla öne geçen takım, De Paul ve Allende'nin destekleriyle Messi'nin 48. zaferini elde etti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.