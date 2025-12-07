Fenerbahçe’nin Puan Kaybında En-Nesyri Suçlu İlan Edildi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 15. haftasında Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak, son yıllardaki galibiyet serisini sonlandırdı. Sarı-lacivertli ekip, karşılaşmada gösterdiği performansla rakibine karşı olan üstünlüğünü yitirmiş oldu.

EN-NESYRI’NİN GOL KAÇIRDIĞI AN

Karşılaşmanın ilk yarısında 1-0 öne geçen Fenerbahçe, En-Nesyri’nin karşı karşıya kaçırdığı golle büyük bir fırsatı tepmiş oldu. Bu durum, sosyal medyada yoğun eleştirilere neden oldu ve En-Nesyri, kaçırdığı gol nedeniyle günah keçisi ilan edildi.

KALENİ GOL YEME SERİSİ DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, bu sezon boyunca oynadığı 15 maçta kalesinde toplamda 14 gol gördü. Sarı-lacivertliler, sezonun başlangıcında 27 Ekim’de Gaziantep FK’yı 4-0 mağlup ettikten sonra son oynadığı 5 maçta gole engel olamadı. Ayrıca, bu sezon sadece 5 maçta kalesini gole kapatabilmiş durumda.

SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ

Sosyal medyada, maç sonrası yapılan yorumlar dikkat çekti. Taraftarlar, Fenerbahçe’nin defansı ve kaçırılan fırsatlar hakkında çeşitli eleştirilerde bulundu. Bu alevli yorumlar, takımın performansına dair endişeleri gündeme taşıdı.