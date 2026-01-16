Fenerbahçe’nin Sörloth Transferi Hakkında Detaylar Ortaya Çıktı

FENERBAHÇE’NİN SÖRLOTH TRANSFERİNE YAPTIĞI GİRİŞİM AÇIKLIĞA KAVUŞTU

Fenerbahçe’nin Atletico Madrid’de forma giyen Alexander Sörloth için gerçekleştirdiği transfer girişiminin detayları gün yüzüne çıktı. Sarı-lacivertlilerin hem kulübe hem de oyuncuya yaptığı teklifin ayrıntıları ortaya konurken, devre arasındaki transferin neden gerçekleşmeyeceğine dair bilgiler de paylaşıldı.

FATURALANDIĞI GÖRÜŞME DETAYLARI

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Sörloth ile FaceTime üzerinden bir görüşme yaptı. Bu görüşmede, Alexander Sörloth’un “Devre arasında gelemiyorum. Çok isterdim ama şimdilik bu transfer olmayacak” şeklinde ifade ettiği belirtildi.