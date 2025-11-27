Fenerbahçe’nin Teknik Direktöründen Galatasaray Mesajı

fenerbahce-nin-teknik-direktorunden-galatasaray-mesaji

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 5’inci haftasında Ferencvaros ile 1-1 berabere kalarak sahasında önemli bir puan kaybı yaşadı. Takımın teknik direktörü Domenico Tedesco, maç sonrasında oyuncularına dair değerlendirmelerde bulundu.

OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM

Maç için konuşan Tedesco, “Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Zor şartlarda olsa da ilk 11’de başlayan oyuncularım, sonradan giren ve kendilerini gösteren oyuncularım. 1-0’dan sonra böyle bir takıma karşı 1-1’i bulmak kolay değil ama tabii maçı kazanmak isterdim.” dedi.

TEDESCO DEĞİL SADECE…

Yardımcı antrenörleri hakkında da bilgi veren Tedesco, “Tedesco değil sadece, yedek kulübesinde Zeki, Umberto, Max da bana çok yardımcı oluyorlar. Saha kenarında ben duygusal olabiliyorum, değişiklikleri onlar düşünüyor. Bu nedenle onlara minnettarım.” şeklinde konuştu.

GALATASARAY DERBİSİ İÇİN MESAJ

Galatasaray derbisi hakkında bilgi veren Tedesco, bu maçın büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Çok önemli bir maç. Hem bizler hem ailelerimiz hem taraftarlar için. Derbiye yüzde yüzümüz ile hazırlanacağız. Bazı oyuncularımız geri dönecekler. Rakibe göre hazırlanmak için daha az vaktimiz olacak ama o maça hazır ve taze bir şekilde çıkacağız.” ifadelerini kullandı.

SADECE GALATASARAY’I DÜŞÜNECEĞİM

Derbiye odaklandığını belirten Tedesco, “1 saat sonra sadece Galatasaray maçını düşüneceğim. Bu maçın önemini biliyorum. Derbilerde bahaneye yer yoktur. İştahlı, hazır ve taze olacağız.” dedi.

