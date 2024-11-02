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Fenerbahçe’nin Trabzonspor İçin Kadrosu Açıklandı

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FENERBAHÇE’NİN KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor ile mücadele edecek olan Fenerbahçe’nin kamp kadrosu netleşti. Sarı-lacivertli ekip, Trendyol Süper Lig’in 11. hafta maçında yarın akşam deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Bu karşılaşma öncesi Fenerbahçe’nin kamp kadrosu açıklandı.

YETERSİZ YARDIMCI OYUNCULAR

Fenerbahçe’nin kadrosunda dikkat çeken bazı eksiklikler var. Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Bunun yanı sıra Bartuğ Elmaz da kafilede kendisine yer bulamayan diğer bir isim oldu.

23 KİŞİLİK KAMP KADROSU

Fenerbahçe’nin 23 kişilik kamp kadrosu ise şu şekilde belirlendi: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Samet Akaydın, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun.

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