Fenerbahçe’nin Transferinde Galatasaray İhtimali Büyüyor

Fenerbahçe, Lazio’da forma giyen Matteo Guendouzi ile temaslarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli kulübün, Fransız orta saha oyuncusuyla kişisel şartlar üzerinde anlaştığı iddia ediliyor. Ancak, Lazio ile henüz resmi bir kontrat imzalanmadığı belirtiliyor. İtalya’dan gelen bilgiler, bu transferin beklenmedik gelişmelere sahne olabileceğini gösteriyor.

GALATASARAY ENGELİ

İtalyan gazeteci Alfio Musmarra’nın haberine göre, Galatasaray’ın Inter’den Davide Frattesi’yi kadrosuna eklemesi durumunda bir zincirleme transfer sürecinin başlayabileceği ifade ediliyor. Bu senaryoda, Inter’in Lazio’dan Matteo Guendouzi’yi transfer etmek için girişimlerde bulunacağı öne sürülüyor.

