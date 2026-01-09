Fenerbahçe’nin Yerken Sonrası En-Nesyri İçin Transfer İddiaları

FENERBAHÇE, EN-NESYRI İÇİN TRANSFER İDDİALARI ARTIYOR

Fenerbahçe’nin yollarını ayırmayı düşündüğü Youssef En-Nesyri ile ilgili yeni transfer söylentileri devam ediyor. Son olarak, Faslı golcüye Premier Lig’den bir teklif olduğu bildirildi.

NOTTINGHAM FOREST’IN GÜNDEMİNDE

Bir haber kaynağına göre, Nottingham Forest’ın En-Nesyri ile ilgilendiği belirtiliyor. İngiliz ekibinin forvet arayışları kapsamında Faslı oyuncunun da listede yer aldığı ifade ediliyor. Ancak Nottingham Forest’ın En-Nesyri için kesin bir adım atıp atmayacağı konusu merak ediliyor.

FENERBAHÇE’DE GOL KATKISI

En-Nesyri, Fenerbahçe formasını bu sezon 25 maçta giydi. 28 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. En-Nesyri’nin sarı-lacivertli ekip ile 2029 yılına kadar geçerli bir sözleşmesi bulunuyor.