Fenerbahçe’nin Yerken Sonrası En-Nesyri İçin Transfer İddiaları

fenerbahce-nin-yerken-sonrasi-en-nesyri-icin-transfer-iddialari

FENERBAHÇE, EN-NESYRI İÇİN TRANSFER İDDİALARI ARTIYOR

Fenerbahçe’nin yollarını ayırmayı düşündüğü Youssef En-Nesyri ile ilgili yeni transfer söylentileri devam ediyor. Son olarak, Faslı golcüye Premier Lig’den bir teklif olduğu bildirildi.

NOTTINGHAM FOREST’IN GÜNDEMİNDE

Bir haber kaynağına göre, Nottingham Forest’ın En-Nesyri ile ilgilendiği belirtiliyor. İngiliz ekibinin forvet arayışları kapsamında Faslı oyuncunun da listede yer aldığı ifade ediliyor. Ancak Nottingham Forest’ın En-Nesyri için kesin bir adım atıp atmayacağı konusu merak ediliyor.

FENERBAHÇE’DE GOL KATKISI

En-Nesyri, Fenerbahçe formasını bu sezon 25 maçta giydi. 28 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. En-Nesyri’nin sarı-lacivertli ekip ile 2029 yılına kadar geçerli bir sözleşmesi bulunuyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Suriye’de Çatışmalar Tırmanıyor: İkinci Operasyon Yolda

Suriye ordusunun YPG'ye yönelik yeni bir büyük operasyon planladığı bildirildi; Şeyh Maksud Mahallesi'nde tahliye talep ediliyor.
Gündem

Suriye Geçiş Hükümetine Avrupa’dan Yüksek Düzey Ziyaret

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşerek, ülkenin yeniden inşa ve toparlanma sürecinde destek sözü verdi.
Gündem

Hakan Fidan’dan SDG Açıklamaları Ve İş Birliği Vurgusu

Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı ile yaptığı toplantıda, Suriye'nin istikrarı hakkında ortak bir görüşe vardıklarını ve SDG'nin mutabakata uymasını beklediklerini açıkladı.
Gündem

Elektrik Fiyatlarında Yeni Düzenleme Sinyali Geldi

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik fiyatlarının enflasyon oranlarının altında olduğunu belirtti ve şubat ayında yeni bir düzenleme yapılabileceğini duyurdu.
Gündem

Ünlü İsimlere Yönelik Uyuşturucu Soruşturması Devam Ediyor

Uyuşturucu nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, ABD dönüşü gözaltına alındı ve yapılan testte uyuşturucu kullandığı tespit edildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.