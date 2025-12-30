Fenerbahçe Nkunku İçin Milan’a Resmi Teklif Yaptı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de topladığı 39 puanla sezonun ilk yarısını ikinci sırada tamamlayarak dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, transfer çalışmalarına hız vererek Samsunspor’dan Anthony Musaba’yı kadrosuna katarak, Utrecht’ten Souffian El Karouani ile de anlaşma sağlamışken, Milan’da forma giyen Christopher Nkunku’yu da transfer hedefleri arasına aldı.

FENERBAHÇE RESMİ TEKLİF GÖNDERDİ

İtalyan yayın organlarından alınan bilgilere göre, Fenerbahçe, genç futbolcu için Milan’a resmi teklifini iletti.

TEKLİFİN DETAYLARI

Sarı-lacivertlilerin sunduğu teklifin, Milan’ın Nkunku için ödediği bonservis bedeli olan 37 milyon euro ve diğer transfer harcamalarını karşıladığı kaydediliyor. Mali durumuna dikkat eden Milan’ın bu teklifi ciddi şekilde düşündüğü ve beklenmedik bir performans sergileyemeyen Nkunku ile yollarını ayırma niyetinde olabileceği bildiriliyor.

TEDESCO’NUN GÜVENİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’nun, Nkunku’yu Leipzig döneminden tanıdığı ve oyuncunun potansiyeline güvendiği dile getiriliyor. Nkunku’nun performansında beklenen yükseliş sağlanamazsa, Fenerbahçe’nin teklifinin ciddi şekilde değerlendirilmesi ön plana çıkıyor.

KARİYER YOLCULUĞU

28 yaşındaki futbolcu, futbol kariyerine PSG altyapısında başladı. 2019 yazında 19 milyon 500 bin euro bedelle Leipzig’e transfer olan Nkunku, burada 4 sezon geçirdikten sonra 60 milyon euro’ya Chelsea’ye geçti ve ardından iki sezon sonra 37 milyon euro bedelle Milan’a imza attı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Milan forması altında bu sezon 14 maçta görev alan Nkunku, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.