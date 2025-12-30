Fenerbahçe Nkunku için Milan’a Resmi Teklif Yaptı

fenerbahce-nkunku-icin-milan-a-resmi-teklif-yapti

Trendyol Süper Lig’de 39 puan toplayarak ikinci sırada yer alan Fenerbahçe’de gelişmeler hız kazanıyor. Kadrosuna Samsunspor’dan Anthony Musaba’yı dahil eden ve Utrecht’ten Souffian El Karouani ile anlaşan sarı-lacivertli ekip, İtalya’nın Milan takımında oynayan Christopher Nkunku’yu da transfer listesine almış durumda.

FENERBAHÇE’DEN RESMİ ADIM

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Fenerbahçe, Nkunku için Milan’a resmi bir teklif sunmuş durumda. Sarı-lacivertlilerin, Milan’ın Nkunku için ödediği bonservis bedeli olan 37 milyon euroyu karşılayacak bir öneride bulunduğu bildiriliyor. Mali durumuna dikkat eden Milan’ın, beklentilerin altında kalan Nkunku ile yollarını ayırma düşüncesine sahip olabileceği ifade ediliyor.

TEDESCO TANIDIK BİR İSİM

Ayrıca Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’nun Nkunku’yu Leipzig döneminden tanıdığı ve oyuncunun yeteneklerine güvendiği belirtiliyor. Eğer Nkunku’nun performansında bir iyileşme sağlanamazsa, Fenerbahçe’nin teklifinin ciddi bir şekilde değerlendirilebileceği vurgulanıyor.

KARİYER YOLCULUĞU

PSG altyapısından yetişen 28 yaşındaki futbolcu, 2019 yazında 19 milyon 500 bin euro karşılığında Leipzig’e transfer olmuştu. Burada geçirdiği dört yılın sonunda tam 60 milyon euro bonservisle Chelsea’ye giden Nkunku, 2 sezon sonra 37 milyon euro bedel ile Milan’a imza atmıştı.

PERFORMANS ZİRVESİ

Bu sezon Milan formasıyla 14 maçta oynayan Nkunku, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergileyerek dikkat çekiyor.

