Fenerbahçe, Nottingham Forest’a Evinde 3-0 Yenildi

UEFA AVRUPA LİGİ’NDE FENERBAHÇE’YE AĞIR DARBE

2025-2026 sezonunun son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Domenico Tedesco yönetiminde, Nottingham Forest ile karşılaştı. Maç, İsviçreli hakem Sandro Scharer’in yönettiği, İstanbul’daki Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda oynandı. Temsilcimiz Fenerbahçe, konuk ekip Nottingham Forest’a 3-0 mağlup olarak sıkıntılı bir durumla karşı karşıya kaldı.

FENERBAHÇE ZORA GİRDİ

Mücadelenin 21. dakikasında Nottingham Forest, Murillo’nun attığı golle 1-0 öne geçti. İngiliz ekibi, 43. dakikada Igor Jesus ile farkı ikiye çıkararak durumu 2-0 yaptı. İlk yarıyı geride kapatan Fenerbahçe, 50. dakikada Morgan Gibbs-White’ın attığı golle tamamen zor duruma düştü ve Nottingham’ın skoru 3-0’a getirmesiyle mücadelede başka gol sesi çıkmadı.

RÖVANŞTA ZORLU GÜN

Karşılaşmanın rövanşı ise 26 Şubat Perşembe günü İngiltere’de yapılacak. Nottingham Forest’ın başına geçen eski teknik direktör Vitor Pereira, bu maçta galibiyet sevinci yaşarken, karşısındaki takımın eski hocası olan Pereira, yeni ekibinde ilk maçında başarılı bir performans gösterdi.

FENERBAHÇE İÇİN İLK KEZ

Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy’de oynadığı ilk maçta 3 gol yiyerek bu olayla bir ilki yaşamış oldu.