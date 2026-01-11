Patlayıcı Kargo Paketi İle Yaralanma Olayı

İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİLER

İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik-TEM Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, bir sitede meydana gelen “patlama” ihbarı üzerine olay mahalline yöneldi. 10 Ocak Cumartesi sabahı, kafasında kask bulunan bir kişinin danışmaya bırakmış olduğu kargo paketinin, alıcısı J.H. tarafından açılması sonucu patlama meydana geldi.

PATLAMADA YARALANANLAR OLDU

Patlama anında J.H.’nin gözlerinden ve ellerinden yaralandığı tespit edildi. Ayrıca, hafif yaralanan iki güvenlik görevlisi de sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Olayın yaşandığı site çevresi, polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi ile kapatıldı.

İNCELEME ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekipleri, patlamanın gerçekleştiği bölgede detaylı bir inceleme gerçekleştirdi.