Kompany: Sacha Boey’in Ayrılığı İçin Sebepler Açıklandı

Almanya Bundesliga’nın 24. haftasında Hoffenheim ile deplasmanda mücadele edecek olan Bayern Münih’te teknik direktör Vincent Kompany, maç öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

GALATASARAY’IN BOEY TRANSFERİ

Trendyol Süper Lig’deki ara transfer döneminde Galatasaray, eski futbolcusu Sacha Boey’i Bayern Münih’ten satın alma opsiyonuyla kiralama yoluna gitmişti. Basın toplantısında Boey’in Galatasaray’a transferine dair değerlendirmede bulunan Kompany, bu ayrılığın nedenlerini açıkladı.

BOEY’İN DURUMU HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

Kompany, açıklamalarında, “8 hafta boyunca hastaydı. Sonrasında kadroya döndü. Sağ bek oynayabilecek Laimer ve Stanisic var, ayrıca sol bekte de birkaç oyuncumuz geri döndü. Bu yüzden Sacha ile ilgili kararı aldık. Onun için en iyisini diliyorum. Kalitesini tekrar göstermeyi ve sezon kalan bölümünün tadını çıkarmayı hak ediyor.” şeklinde ifadelerde bulundu.