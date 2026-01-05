Fenerbahçe, Samsunspor Maçı Kadrosunu Duyurdu

FENERBAHÇE- SAMSUNSPOR MAÇI KADROSU BELİRLENDİ

Turkcell Super Kupa dörtlü final etabının yarı finalinde Fenerbahçe, Samsunspor ile Adana’da karşılaşacak. Fenerbahçe’nin bu önemli maç için belirlenen kamp kadrosu duyuruldu. Sarı-lacivertli ekipte toplamda 12 oyuncunun eksik olduğu görülüyor. Samsunspor’dan transfer edilmiş olan Anthony Musaba, kadroda yer bulmayı başardı.

Sakatlıkları nedeniyle kadroda bulunmayan isimler arasında Archie Brown, Nelson Semedo, Edson Alvarez, Anderson Talisca ve kart cezası nedeniyle oynayamayan Fred dikkat çekiyor. Ayrıca Afrika Uluslar Kupası’nda yer alan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri de kadroda yer almıyor. Fenerbahçe’de transfer görüşmesi yapan İrfan Can Eğribayat ile kadro dışı olan Becao, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da antrenmanlara katılmadı. Bahis soruşturması kapsamında tutuklu olan Mert Hakan Yandaş’ın da kadro dışı olduğu açıklandı.

TEKNİK DİREKTÖR TEDESCO 19 İSİM SEÇTİ

Kulüpten gelen bilgiye göre, teknik direktör Domenico Tedesco, 19 kişilik kadroya şu isimleri dahil etti: Ederson Moraes, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Kamil Efe Üregen, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Haydar Karataş, Marco Asensio, Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Anthony Musaba ve Jhon Duran.