Fenerbahçe Samsunspor Maçına Kadro Açıklaması Yaptı

FENERBAHÇE KADROSU AÇIKLANDI

Turkcell Super Kupa dörtlü final yarı finalinde Fenerbahçe, Samsunspor ile Adana’da karşılaşacak. Sarı-lacivertli takımın, Samsunspor ile oynayacağı maç için belirlediği kamp kadrosu duyuruldu. Fenerbahçe’nin kadrosunda 12 eksik futbolcu bulunuyor. Takımın yeni transferi Anthony Musaba, bu kadroda yer alırken, sakatlığı bulunan Archie Brown, Nelson Semedo, Edson Alvarez, Anderson Talisca’nın yanı sıra kart cezalısı Fred ile Afrika Uluslar Kupası’nda forma giyecek olan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri kadroda yer almadı.

KAÇIRILAN İSİMLER

Fenerbahçe’nin kamp kadrosunda bulunmayan diğer oyuncular arasında, transfer görüşmeleri devam eden İrfan Can Eğribayat, kadro dışı bırakılan Becao, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ile bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Mert Hakan Yandaş da yer alıyor. Kulüp, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde 19 kişilik kadroya dahil edilen oyuncular şöyle: Ederson Moraes, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Kamil Efe Üregen, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Haydar Karataş, Marco Asensio, Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Anthony Musaba ve Jhon Duran.