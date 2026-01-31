Fenerbahçe Sidiki Cherif Transferinde Sonuca Ulaştı

FENERBAHÇE’NİN DÖRDÜNCÜ TRANSFERİ YAKLAŞIYOR
Transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, 4. transferini açıklamaya hazırlanıyor. Özellikle forvet pozisyonunda yaptığı arayışlar neticesinde, Fenerbahçe’nin yeni bir isimle anlaşma sağladığı öğrenildi.
SIDIKI CHERIF YOLDA
Almanya’nın saygın haber kaynaklarından Sky.de, Sarı-Lacivertli ekip ile Angers forması giyen Sidiki Cherif’in transferinde mutlu sona ulaşıldığını aktardı. Sky.de, transfer haberini ‘Sidiki Cherif’i Fenerbahçe’de’ şeklinde duyurarak bu gelişmeyi doğruladı.