Fenerbahçe Sidiki Cherif Transferinde Sonuca Ulaştı

fenerbahce-sidiki-cherif-transferinde-sonuca-ulasti

FENERBAHÇE’NİN DÖRDÜNCÜ TRANSFERİ YAKLAŞIYOR

Transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, 4. transferini açıklamaya hazırlanıyor. Özellikle forvet pozisyonunda yaptığı arayışlar neticesinde, Fenerbahçe’nin yeni bir isimle anlaşma sağladığı öğrenildi.

SIDIKI CHERIF YOLDA

Almanya’nın saygın haber kaynaklarından Sky.de, Sarı-Lacivertli ekip ile Angers forması giyen Sidiki Cherif’in transferinde mutlu sona ulaşıldığını aktardı. Sky.de, transfer haberini ‘Sidiki Cherif’i Fenerbahçe’de’ şeklinde duyurarak bu gelişmeyi doğruladı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

