Fenerbahçe Sörloth Transferinde Kritik Eşiği Aştı

fenerbahce-sorloth-transferinde-kritik-esigi-asti

Santrafor transferine yönelik çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Atletico Madrid’den Alexander Sörloth’u kadrosuna dahil etmek için önemli bir aşamaya ulaştı. Sörloth’un Fenerbahçe’ye transfer olmak istediğini İspanyol kulübüne bildirdiği ve bu hafta içerisinde her iki kulüp yetkilileri arasında son bir görüşmenin yapılacağı aktarıldı.

ALEXANDER SÖRLATH’IN PERFORMANSI

Ara transfer döneminde forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe’nin öncelikli hedefinde, Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth yer alıyor. Bu sezon 22 maçta sahaya çıkan Norveçli futbolcu, toplamda 1040 dakikada 5 gol ve 1 asist ile dikkat çekici bir performans sergiliyor. Transfer gündeminde önemli gelişmeler yaşandığı belirtiliyor.

KULÜPLER ARASINDA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Yayınlanan haberlere göre, 30 yaşındaki futbolcu, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan İspanyol kulübüne Fenerbahçe’de oynamak istediğini iletti. Detaylarda ise hafta içerisinde iki kulüp yetkililerinin bir araya gelerek transfer görüşmesi yapacağı bildirildi. La Liga temsilcisinin Sörloth’un bonservis bedelini 30 milyon euro seviyesine düşürmesi durumunda, transferin gerçekleştirilebileceği ifade ediliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Brighton Galibiyetiyle Ferdi Kadıoğlu İçin Övgüler Yağdı

Brighton, Premier Lig'de Burnley'yi 2-0 yenerek altı maç aradan sonra galibiyet elde etti. Ferdi Kadıoğlu, sergilediği başarılı performansla taraftarların takdirini topladı.
Gündem

Fenerbahçe Nkunku İçin Transfer Girişimlerini Sürdürüyor

Fenerbahçe, transfer hedeflerinden biri olan Christopher Nkunku ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor; ancak oyuncunun Milan'da kalma olasılığının daha fazla olduğu kaydediliyor.
Gündem

Crans-Montana Yangınında 18 Yaşında Türk Vatandaşının Ölümü Açıklandı

İsviçre'deki yılbaşı gecesi meydana gelen bar yangınında, 18 yaşında bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiği kaydedildi. Polis, ölenlerin kimliklerini belirlemeye devam ediyor.
Gündem

ABD Petrol Şirketleri İçin Venezuela Yatırım Fırsatları

Trump, Amerikan şirketlerine Venezuela'daki petrol varlıkları için tazminat talep ederken, geri dönüp altyapıyı onarmalarını ve sonrasında karşılığını almalarını istedi. Şirketler ise belirsizliğe karşı temkinli.
Gündem

ABD Operasyonu Venezuela’da Büyük Tepki Oluşturdu

ABD, Venezuela'nın başkenti Karakas'ta operasyon düzenleyerek Başkan Nicolas Maduro ve eşini ülkesinden çıkardı. Bu durum, ülkede hem protestolar hem de kutlamalara yol açtı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.