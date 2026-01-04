Fenerbahçe Sörloth Transferinde Kritik Eşiği Aştı

Santrafor transferine yönelik çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Atletico Madrid’den Alexander Sörloth’u kadrosuna dahil etmek için önemli bir aşamaya ulaştı. Sörloth’un Fenerbahçe’ye transfer olmak istediğini İspanyol kulübüne bildirdiği ve bu hafta içerisinde her iki kulüp yetkilileri arasında son bir görüşmenin yapılacağı aktarıldı.

ALEXANDER SÖRLATH’IN PERFORMANSI

Ara transfer döneminde forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe’nin öncelikli hedefinde, Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth yer alıyor. Bu sezon 22 maçta sahaya çıkan Norveçli futbolcu, toplamda 1040 dakikada 5 gol ve 1 asist ile dikkat çekici bir performans sergiliyor. Transfer gündeminde önemli gelişmeler yaşandığı belirtiliyor.

KULÜPLER ARASINDA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Yayınlanan haberlere göre, 30 yaşındaki futbolcu, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan İspanyol kulübüne Fenerbahçe’de oynamak istediğini iletti. Detaylarda ise hafta içerisinde iki kulüp yetkililerinin bir araya gelerek transfer görüşmesi yapacağı bildirildi. La Liga temsilcisinin Sörloth’un bonservis bedelini 30 milyon euro seviyesine düşürmesi durumunda, transferin gerçekleştirilebileceği ifade ediliyor.