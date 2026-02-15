Fenerbahçe Sosyal Medyadan Trabzonspor Galibiyetine Göndermeler Yaptı

FENERBAHÇE KRİTİK GALİBİYET ALDI

Fenerbahçe, Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor’un sahasında 3-2’lik bir galibiyet elde ederek liderlik yarışını devam ettirdi. Maçın ardından Fenerbahçe, sosyal medya hesapları üzerinden çeşitli paylaşımlar gerçekleştirdi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

“Trabzon’da 3 puan bizim” paylaşımında, Tedesco’ya Fatih Sultan Mehmet benzetmesi yaparak ‘Yelkenler Biçilecek’ marşı kullanıldı. Fenerbahçe sonrasında, “Domenico Tedesco!” başlığıyla bir paylaşım daha yaparak Tedesco’nun Fatih Tekke’yi tavlada yendiği anı gösteren bir video paylaştı. Duvarda ise Karadenizli sanatçılar Kazım Koyuncu, Volkan Konak ve Erkan Ocaklı’nın fotoğrafları yer aldı.

ASENSIO’YA YER VERİLDİ

Fenerbahçe, “Temel insan ihtiyaçları: 1. Oksijen 2. Su 3. Marco” ifadesiyle Asensio’ya dair bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşım dikkatleri üstüne çekti.

SEVGİLİLER GÜNÜ’NE ATIF

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla yapılan paylaşımda ise “Yine birilerinin kalbi kırılmış” ifadesi yer aldı. Paylaşımda, Papara Park önünde bir çöp kutusuna atılmış bordo mavi çiçekler ve peluş bir balık oyuncağı görüntülendi.

TALISCA’NIN BALIĞI

Fenerbahçe’nin sosyal medya hesabı, Anderson Talisca’nın Papara Park’a yakın bir bölgede balık tuttuğu anı içeren bir fotoğraf paylaştı.