Fenerbahçe Stadı Taşınması İmkansız Açıklaması Geldi

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı

Sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde toplandı. Toplantıda konuşan Mosturoğlu, Fenerbahçe Stadı’nın taşınmasının imkânsız olduğunu belirterek, “Fenerbahçe Kulübü var olduğu sürece bu stat kulübe ait olacaktır. Bu stadın yapılmasında camiamızın alın terinin, katkılarının sonuçları vardır. Biz devletten bir stat almadık. Kendimize ait stadı devlete verip üzerine inşaatı biz yaptık. Bu yetki tüzük gereği genel kurula aittir. Genel kurul izin vermediği sürece bu stat ilelebet bizim olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Tüzük Değişikliği Hakkında Açıklamalar

Şekip Mosturoğlu, tüzük değişikliği ile ilgili olarak ise, “Tüzük değişikliği, yenileştirme çalışmaları da konuşuluyor. Fethi Pekin döneminde çalışma başlamıştır. Şu an Ali Gürbüz devam ettirmektedir. Gündemimizde böyle bir durum yoktur. Tüzükte yapılacak her türlü değişikliğe karar verme yetkisi de genel kurula aittir. Yönetim kurulunun böyle bir yetkisi yoktur.” değerlendirmesinde bulundu.

