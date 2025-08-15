Fenerbahçe Taraftarı Bu Açıklama İle Sarsıldı

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN TRANSFER DURUMU

Fenerbahçe ile transfer dedikoduları dönen Kerem Aktürkoğlu hakkında Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage’den dikkat çekici açıklamalar geldi. Lage, basın toplantısında Aktürkoğlu’nun takım için büyük bir oyuncu olduğunu belirtti.

KEREM’İN MUTLULUĞU

Bruno Lage, Kerem’in bir transfer teklifi aldığını duyururken, milli oyuncunun Benfica’da mutlu olduğunu vurguladı. Ayrıca, yarın oynayacakları karşılaşmada Aktürkoğlu’na güvendiğini belirtti. Lage, şu şekilde konuştu: “Kerem Aktürkoğlu, takım için çok önemli. Sanırım veriler şöyle: gol ve asist toplamı 25. Evet, bir teklif aldı ama Benfica’da mutlu, yeni bir numara seçti, iyi bir başlangıç yaptı. Takıma odaklandığını hissediyorum. Yarınki maçta ona güveniyorum.”