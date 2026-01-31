Fenerbahçe Taraftarına Hacı Abi Lakabı Takıldı

fenerbahce-taraftarina-haci-abi-lakabi-takildi

FENERBAHÇE’YE RENGARENK ANLAR

Fenerbahçe’nin FCSB ile oynadığı deplasman karşılaşması, sahada geçen mücadele ile birlikte tribünlerdeki renkli anlar sayesinde de gündeme oturdu. Sarı-lacivertli ekibin attığı gol sonrası kameralar, bir taraftarı anbean kaydetti. Bu taraftar, kısa bir sürede sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.

SOSYAL MEDYADA HİT

Fenerbahçe’nin gol sevincine büyük bir coşkuyla karşılık veren taraftarın görüntüleri, öncelikle X ve Instagram gibi platformlarda hızla yayıldı. Kullanıcılar, bu sevinç dolu anı öne çıkararak, görüntülerdeki taraftara “Hacı Abi” lakabını taktı ve bu görüntüler, gecenin en çok paylaşılan içerikleri arasında yer aldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

