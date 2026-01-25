Fenerbahçe Taraftarından Güçlü Destek Mesajı

Kadıköy’de tribünler dolup taşarken, futbolcular ısınma aşamasında teker teker sahaya çağrılarak maça hazırlanıyor. Taraftarların yaptığı tezahüratlar, ilk düdükle birlikte artarak devam ediyor.

BİRLİKTE YÜKSELECEĞİZ

Maraton üst tribününde açılan, “Biriz, Birlikteyiz, Şampiyon Olacağız” pankartı ile destek mesajı verilirken, kuzey tribününde ise “Kupalar yükselecek ellerimizde” yazılı pankart dikkat çekti. Bu pankartta, Turkcell Süper Kupa, Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi kupalarının görselleri yer aldı.