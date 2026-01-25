Fenerbahçe Taraftarından Güçlü Destek Mesajı

fenerbahce-taraftarindan-guclu-destek-mesaji

Kadıköy’de tribünler dolup taşarken, futbolcular ısınma aşamasında teker teker sahaya çağrılarak maça hazırlanıyor. Taraftarların yaptığı tezahüratlar, ilk düdükle birlikte artarak devam ediyor.

BİRLİKTE YÜKSELECEĞİZ

Maraton üst tribününde açılan, “Biriz, Birlikteyiz, Şampiyon Olacağız” pankartı ile destek mesajı verilirken, kuzey tribününde ise “Kupalar yükselecek ellerimizde” yazılı pankart dikkat çekti. Bu pankartta, Turkcell Süper Kupa, Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi kupalarının görselleri yer aldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İran’daki Protestoların Ekonomik Etkileri Açıklandı

İran'daki internet kesintisi, iş insanlarının erişim sorunları nedeniyle ekonomiye günlük 20 milyon dolardan fazla zarar veriyor.
Gündem

Mauro Icardi’nin Galatasaray Geleceği Bugün Belirleniyor

Galatasaray'da Mauro Icardi için uzun süredir beklenen görüşme gerçekleştirilecek. Arjantinli futbolcunun menajerinin İstanbul'a gelmesiyle Florya'da heyecan arttı. Çıkan sonuç merak ediliyor.
Gündem

Fenerbahçe Ve Göztepe Beraberlikte Anlaştı

Süper Lig 19. hafta maçında Fenerbahçe, evinde Göztepe ile 1-1'lik eşitlik sağladı.
Gündem

Amazon’dan Kapsamlı İşten Çıkarma Planı Açıklandı

Amazon, pandemi döneminde çalışan sayısını artırdıktan sonra, 26 Ocak 2026'dan itibaren orta kademe yöneticiler ve destek birimlerinde işten çıkarmalara gitmeyi planlıyor.
Gündem

Temu Yurt Dışı Ürün Satışını Durdurdu

Temu, Türk kullanıcıların yurt dışı satıcılara ait ürünleri göremeyeceği şekilde bir güncelleme yaptı ve Türkiye'deki yurt dışı satışlarını durdurdu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.