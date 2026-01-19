Fenerbahçe Tedesco İle Tarihe Geçti Başarı Elde Etti

FENERBAHÇE TARİHİNDE BİR İLK

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Domenico Tedesco, sarı-lacivertli kulübün lig tarihine damga vuran önemli bir başarıya imza attı.

İTALYAN ÇALIŞTIRICI MAĞLUBİYETİ UNUTTU

61 yıl sonra, İtalya kökenli çalıştırıcı, Süper Lig’deki görev yaptığı ilk 15 maçta mağlubiyet yaşamayıp, kulüp tarihine kazınan bir ilke imza atmayı başardı.

ÜÇÜNCÜ SIRA KAYITLARA GEÇTİ

Tedesco, bu muazzam performansıyla Fenerbahçe tarihine, Miroslav Kokotovic (1962/63) ve Oscar Hold’un (1964/65) ardından ilk 15 lig karşılaşmasını kaybetmeden geçen üçüncü teknik direktör olarak geçti. 1962/63 sezonunda Fenerbahçe, ligde üçüncü sırayı alırken, 1964/65 sezonunda ise şampiyonluk kazanmıştı. Tedesco’nun elde ettiği bu seri, kulüpteki beklentileri daha da yükseltti.