Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco’dan Açıklamalar

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun üçüncü mücadelesinde Fenerbahçe, Erzurumspor FK’yı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1’lik skorla geçerek puanını 6’ya yükseltti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

İLK YARI KABUL EDİLEMEZ

Tedesco’nun konuşmasında dikkat çeken ifadeler şunlar oldu: “Bu maçın ilk yarısı kabul edilebilir değil. Biz bu rakibe de ciddi hazırlandık. Rakibimiz bir alt ligde ama ikinci sırada, son 11 maçta 10 galibiyetleri vardı. Rizespor’u yenmişlerdi. Bu maçı ciddiye almamız gerekiyordu. Oyuncularımla konuştum ama ilk yarı kabul edilebilir değildi. Devrede 4 değişiklik yapmak üzücü.”

ÖNEMLİ TRANSFER STRATEJİSİ

Tedesco, transfer politikası hakkında da önemli açıklamalarda bulundu: “Elimizde olmayan şeylerden ziyade, yaptıklarımızı konuşalım. Bu transfer döneminde yaptığımız şeyler beklentinin üzerinde. Bir oyuncu alacağımız zaman, oyuncunun pozisyonundan çok karakterine bakmayı tercih ediyoruz. Transfer yapmış olmak için yapmak istemiyoruz. Sırf bir forvet almak için forvet oyuncusu almayacağız. Oyuncunun her şeyine bakacağız; karakteri, uyumu, mentalitesi. Kolay değil ama yarın son ana kadar gözümüz açık olacak.”