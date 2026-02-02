Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco’dan Maç Sonu Açıklamaları

fenerbahce-teknik-direktoru-tedesco-dan-mac-sonu-aciklamalari

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ TEDESCO’DAN MAÇ SONU DEĞERLENDİRME

Süper Lig’de Kocaelispor karşısında 2-0’lık bir yenilgi alan Fenerbahçe’nin teknik direktörü Domenico Tedesco, maç ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

Domenico Tedesco, “Marco’nun golü önemliydi ama Ederson’un kurtarışı da önemliydi. Agresif bir takıma karşı ve harika bir atmosferde oynadık” diyerek maçın kritik anlarına dikkat çekti.

BAŞLANGIÇ İSTENİLEN GİBİ OLMADI

Ayrıca, Tedesco, “İstediğimiz başlangıcı yapamadık ve oynama şansı bulamadık” ifadeleriyle, takımın performansından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Ünlülerin Uyuşturucu Soruşturması Kapsamında Gözaltılar Devam Ediyor

Uyuşturucu soruşturması kapsamında sosyal medya fenomenleri Arya Bektaş ve Mükremin Gezgin gözaltına alındı. Olayla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Gündem

Mersin’de Yaya Geçidinde Feci Kaza: 3 Ölü

Mersin'de bir otomobil, yaya geçidinde bekleyenlere çarptı; kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Gündem

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Atandı

Merkez Bankası'na yeni başkan yardımcıları olarak Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara getirildi.
Gündem

Uzak Şehir Dizisinde Şok Edici Anlar Yaşandı

Uzak Şehir dizisi 48. bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlerken, olayların seyriyle ilgili sürpriz bir durum ortaya çıktı. Detaylar için haberimizi takip edin.
Gündem

Epstein’in Pedofili Ağı ve Ölümü Üzerine Tartışmalar Devam Ediyor

ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili fuhuş ağı nedeniyle ölümünün ardından yeni belgelerin yayımlanması ile olay yeniden alevlendi. Ölümündeki sır perdesi ise hala çözülmemiş durumda.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.