Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco’dan Maç Sonu Açıklamaları

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ TEDESCO’DAN MAÇ SONU DEĞERLENDİRME

Süper Lig’de Kocaelispor karşısında 2-0’lık bir yenilgi alan Fenerbahçe’nin teknik direktörü Domenico Tedesco, maç ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

Domenico Tedesco, “Marco’nun golü önemliydi ama Ederson’un kurtarışı da önemliydi. Agresif bir takıma karşı ve harika bir atmosferde oynadık” diyerek maçın kritik anlarına dikkat çekti.

BAŞLANGIÇ İSTENİLEN GİBİ OLMADI

Ayrıca, Tedesco, “İstediğimiz başlangıcı yapamadık ve oynama şansı bulamadık” ifadeleriyle, takımın performansından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.