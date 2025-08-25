Fenerbahçe, Tielemans İçin Pazarlık Yapıyor

FUTBOLCU TRANSFERİ İÇİN PAZARLIK BAŞLADI

Deneyimli bir futbolcuyla büyük ölçüde anlaşan sarı-lacivertliler, Aston Villa ile sıkı bir pazarlık sürecine girişti. İngiliz kulübü, Youri Tielemans için pazarlık masasına 35 milyon euro ile oturdu. Fenerbahçe, bu rakamı düşürmek için temaslarına devam ediyor. Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ve sarı-lacivertlilerin bu transferi bu hafta içerisinde sonuçlandırmak istediği bildiriliyor.

YOURI TIELEMANS’IN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon boyunca tüm kulvarlarda Aston Villa formasıyla 53 maça çıkan Youri Tielemans, 5 gol ve 10 asistlik bir skor katkısı sağladı. Belçikalı orta saha oyuncusu, bu sezonda da Birmingham ekibinin oynadığı 2 Premier Lig maçında 90’ar dakika süreyle sahada kalmayı başardı. Aston Villa, Tielemans’ı 2023 yaz transfer döneminde Leicester City’den bedelsiz bir şekilde transfer etmişti. Belçikalı futbolcu, daha önce Anderlecht ve Monaco takımlarında da forma giymiştir.