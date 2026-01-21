Fenerbahçe Transfer Döneminde Yoane Wissa’yı Gündemine Aldı

fenerbahce-transfer-doneminde-yoane-wissa-yi-gundemine-aldi

SÜPER LİG’DE ŞAMPİYONLUK YARIŞI DEVAM EDİYOR

Süper Lig’de zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, ara transfer süreci için hazırlıklarını hızlandırıyor. Sarı-lacivertli ekip, hücum bölgesine “marka” bir golcü eklemeyi amaçlıyor ve bu doğrultuda aday listesine yeni bir isim ekledi.

LISTEYE NEWCASTLE’DAN WISSA EKLENDİ

Fenerbahçe’nin, Newcastle United’ta forma giyen Yoane Wissa’yı transfer etme yönünde bir adım attığı belirtiliyor. 28 yaşındaki forvet oyuncusunun piyasa değerinin 35 milyon euro olarak belirlendiği bildiriliyor.

