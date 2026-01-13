Fenerbahçe Transfer İttifakında Nkunku İhtimali Değerlendiriliyor

fenerbahce-transfer-ittifakinda-nkunku-ihtimali-degerlendiriliyor

FENERBAHÇE FORVET TRANSFERİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Fenerbahçe, ara transfer döneminde forvet hattına takviye yapma çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli kulübün bu pozisyon için hedeflediği isimler arasında İtalya Serie A temsilcisi Milan’da forma giyen Christopher Nkunku da bulunuyor.

TRANSFER İDDİALARINA YANIT

Fenerbahçe teknik direktörü Domenio Tedesco, İtalyan basınından La Gazetta della Sport’a verdiği demeçte, Leipzig’de birlikte çalıştığı eski oyuncusu Nkunku hakkında çıkan transfer söylentilerine yanıt verdi. Tedesco, Nkunku’nun Fenerbahçe’ye transferiyle ilgili olarak, “Söylentileri anlıyorum çünkü Christopher’a çok saygı duyuyorum ve birlikte 2022 Almanya Kupası’nı, Leipzig’in tarihindeki ilk kupasını birlikte kazandık. Ancak Ocak transfer dönemi tuhaf, kimi transfer edeceğinize karar veremezsiniz.” ifadelerini kullandı.

GERİ DÖNÜŞ ZOR GÖRÜNÜYOR

Tedesco, devamında “Bu tamamen size bağlı değil. Şu anda Christopher’ın Türkiye’ye gelmesinin pek olası olmadığını düşünüyorum.” şeklinde açıklamada bulundu.

