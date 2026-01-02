Fenerbahçe Transferde İlk İmzasını Atmaya Hazırlanıyor

Ara transfer dönemi başladı… Fenerbahçe, bu dönemin açılmasıyla birlikte ilk transferini duyurmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip, Samsunsporlu Anthony Musaba’yı kadrosuna katma kararı aldı.

4.5 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANILDI

Fenerbahçe, Musaba’nın 6 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek oyuncuyu transfer etti. Yapılan anlaşmaya göre, Musaba ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Hollandalı kanat oyuncusuna yıllık 1.4 milyon euro ödeneceği bilgisi alındı. Musaba, Samsunspor formasıyla Süper Lig ve Konferans Ligi’nde toplamda 21 maça çıkarak 6 gol atıp 4 asist yapma başarısını gösterdi.

